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Эксперт поставил под сомнение показания очевидца катастрофы Ту-154
Эксперт в авиационной отрасли, опрошенный Рамблер/новостями, подверг сомнению показания очевидца крушения Ту-154. По мнению эксперта, очевидец вряд ли мог отчетливо разглядеть самолет в небе.
Уже на второй минуте полета самолет летел с выключенными фарами. Отметка самолета пропала с радаров в 5.27, тогда как восход солнца произошел после 7 утра.
"Странное" снижение, которое описывает очевидец, могло быть вызвано рассинхронизацией уборки механизации крыла, отмечает эксперт. При взлете и посадке все части крыльев должны двигаться синхронно. Так, несинхронный выпуск закрылков, может привести к гибели лайнера.
Ранее сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент авиакатастрофы на катере в акватории Сочи, заявил, что видел момент крушения самолета. Он рассказал, что самолет Ту-154 быстро снижался к поверхности воды, будто собирался совершить посадку. По словам очевидца, Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом. Свидетель сравнил его с мотоциклом, который водитель поставил на заднее колесо.
Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ разбился утром 25 декабря после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека. Это были военные, артисты ансамбля имени Александрова, девять российских журналистов, а также Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Они летели в Сирию, чтобы поздравить с наступающим Новым годом военнослужащих ВКС РФ на авиабазе Хмеймим.
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