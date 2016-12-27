Эксперт поставил под сомнение показания очевидца катастрофы Ту-154

Эксперт в авиационной отрасли, опрошенный Рамблер/новостями, подверг сомнению показания очевидца крушения Ту-154. По мнению эксперта, очевидец вряд ли мог отчетливо разглядеть самолет в небе.

Уже на второй минуте полета самолет летел с выключенными фарами. Отметка самолета пропала с радаров в 5.27, тогда как восход солнца произошел после 7 утра.

"Странное" снижение, которое описывает очевидец, могло быть вызвано рассинхронизацией уборки механизации крыла, отмечает эксперт. При взлете и посадке все части крыльев должны двигаться синхронно. Так, несинхронный выпуск закрылков, может привести к гибели лайнера.

Ранее сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ , находившийся в момент авиакатастрофы на катере в акватории Сочи, заявил, что видел момент крушения самолета. Он рассказал, что самолет Ту-154 быстро снижался к поверхности воды, будто собирался совершить посадку. По словам очевидца, Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом. Свидетель сравнил его с мотоциклом, который водитель поставил на заднее колесо.