Искать черные ящики Ту-154 будут "Краб» и «Афалина»

Искать бортовые самописцы и обломки самолета Ту-154 в Сочи специалисты будут с применением буксиров "Краб» и «Афалина». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Известия».

Суда являются уникальными и принадлежат Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ). Они имеют специальные эхолоты и подводные беспилотники, с помощью которых можно воссоздать точную 3D-картину морского дна. Предполагается, что с помощью буксиров «черные ящики» упавшего самолета будут найдены в кратчайшие сроки.

Кроме того, суда могут работать в плохую погоду и отличаются высокой маневренностью. Но при этом спасатели отмечают, что найти самописцы ТУ-154 все равно будет тяжело, несмотря на то, что сами обломки находятся недалеко от берега.

Раннее такое оборудование привлекали только для проведения глубоководного исследования морского дна и геологоразведочных работ там же. Буквально недавно уникальные буксиры стали применять для проведения спасательных работ. С такой функцией они уже справлялись на учениях на Северном и Черноморском флотах РФ.