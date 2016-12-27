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На месте падения Ту-154 нашли фрагменты двигателя
На месте крушения Ту-154 в Черном море в ходе поисково-спасательной операции водолазами были обнаружены хвостовая часть самолета и фрагменты двигателя лайнера. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Под водой обнаружен еще ряд обломков, которые в настоящее время исследуются водолазами. Один из них – хвостовая часть с фрагментами двигателя», — говорится в сообщении ведомства.
Как говорится в публикации, все найденные объекты доставляют на берег и передают следственным органам. Как сообщали ранее ряд СМИ, на месте катастрофы были обнаружены три фрагмента фюзеляжа самолета.
25 декабря недалеко от Сочи потерпел крушение самолет министерства обороны России, на борту которого находился ансамбль имени Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы отметить новый год вместе с российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим. Кроме того, гуманитарный груз на борту разбившегося самолета сопровождала исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», правозащитник и общественный деятель Елизавета Глинка, известная больше как доктор Лиза. Также в лайнере летели девять журналистов: по три сотрудника с телеканалов НТВ, Первого и "Звезды". Всего на борту лайнера находились 92 человека. По версии ФСБ, лайнер мог рухнуть из-за технической неисправности, попадания посторонних предметов в двигатель, из-за некачественного топлива или в связи с ошибкой пилота. В ведомстве исключили версию теракта. Информация о выживших не поступала. 26 декабря в России объявлен днем траура.
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