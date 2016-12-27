На месте падения Ту-154 нашли фрагменты двигателя

На месте крушения Ту-154 в Черном море в ходе поисково-спасательной операции водолазами были обнаружены хвостовая часть самолета и фрагменты двигателя лайнера. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новост и.

«Под водой обнаружен еще ряд обломков, которые в настоящее время исследуются водолазами. Один из них – хвостовая часть с фрагментами двигателя», — говорится в сообщении ведомства.

Как говорится в публикации, все найденные объекты доставляют на берег и передают следственным органам. Как сообщали ранее ряд СМИ, на месте катастрофы были обнаружены три фрагмента фюзеляжа самолета.