Источник озвучил версию перегруза потерпевшего крушение Ту-154

Одной из причин авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем мог стать перегруз. Такое мнение высказал источник, знакомый с ситуацией. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс»

Как говорится в публикации, самолет не смог набрать высоту по двум возможным причинам: из-за технической неисправности или из-за перегруза. Также собеседник агентства подчеркнул, что версия теракта практически исключена. Эту версию, по его словам, опровергают имеющиеся у следователей материалы и показания очевидцев, многие из которых указывают на то, что самолет долго летел низко. Источник также отметил, что причина может крыться в поломке агрегатов, отвечающих за набор высоты. Человеческий фактор, по мнению собеседника агентства, также нельзя исключать из возможных причин авиакатастрофы. Версию с некачественным топливом источник опроверг, так как в этот же день в аэропорту Сочи были заправлены и другие самолеты, которые благополучно совершили свои рейсы.