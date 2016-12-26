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Источник озвучил версию перегруза потерпевшего крушение Ту-154
Одной из причин авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем мог стать перегруз. Такое мнение высказал источник, знакомый с ситуацией. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».
Как говорится в публикации, самолет не смог набрать высоту по двум возможным причинам: из-за технической неисправности или из-за перегруза. Также собеседник агентства подчеркнул, что версия теракта практически исключена. Эту версию, по его словам, опровергают имеющиеся у следователей материалы и показания очевидцев, многие из которых указывают на то, что самолет долго летел низко. Источник также отметил, что причина может крыться в поломке агрегатов, отвечающих за набор высоты. Человеческий фактор, по мнению собеседника агентства, также нельзя исключать из возможных причин авиакатастрофы. Версию с некачественным топливом источник опроверг, так как в этот же день в аэропорту Сочи были заправлены и другие самолеты, которые благополучно совершили свои рейсы.
25 декабря недалеко от Сочи потерпел крушение самолет министерства обороны России, на борту которого находился ансамбль имени Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы отметить новый год вместе с российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим. Кроме того, гуманитарный груз на борту разбившегося самолета сопровождала исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», правозащитник и общественный деятель Елизавета Глинка, известная больше как доктор Лиза. Также в лайнере летели девять журналистов: по три сотрудника с телеканалов НТВ, Первого и "Звезды". Всего на борту лайнера находились 92 человека. Информация о выживших не поступала. 26 декабря в России объявлен днем траура.
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