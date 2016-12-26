Водолазы подняли два элемента механизма управления Ту-154

Агентство ссылается на данные, предоставленные департаментом информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства. Как говорится в публикации, части лайнера были найдены водолазами на дне Черного моря на расстоянии 1700 метров от берега. В ходе поисковых работ были использованы акустические средства. Глубина в зоне поисков составляет порядка 30 метров, что позволяет использовать все имеющиеся у спасателей средства.

25 декабря недалеко от Сочи потерпел крушение самолет министерства обороны Росси, на борту которого находился ансамбль имени Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы отметить новый год вместе с российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим. Кроме того, гуманитарный груз на борту разбившегося самолета сопровождала исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», правозащитник и общественный деятель Елизавета Глинка, известная больше как доктор Лиза. Всего на борту лайнера находились 92 человека. Информация о выживших не поступала. 26 декабря в России объявлен днем траура.