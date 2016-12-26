Найдена видеозапись падения Ту-154

Представители ФСБ получили запись с видеорегистратора, запечатлевшую момент крушения Ту-154. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Также спецслужба установила очевидцев падения самолета. С людьми и видеозаписью сейчас работают члены следственной группы.

Ту-154, принадлежащий Минобороны РФ, потерпел крушение утром 25 декабря над Черным морем. На борту самолета, летевшего из Сочи в Сирию, находились 92 человека. Все они погибли. Ранее в Сети появилась запись с камеры наблюдения, установленной на одном из пляжей Сочи. Камера запечатлела яркую вспышку в небе. Позже следователи опровергли связь этой вспышки и авиакатастрофы, так как видеозапись была сделана примерно через полчаса после исчезновения Ту-254 с радаров.