Муж Божены Рынски пожелал смерти корреспонденту РЕН ТВ

Супруг Божены Рынски заявил журналисту РЕН ТВ, что он будет «гореть в аду», когда съемочная группа телеканала попыталась получить комментарий у Рынски по поводу ее слов о погибших при крушении Ту-154 журналистах НТВ. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РЕН ТВ

Журналист РЕН ТВ позвонил по домофону в квартиру Рынски, после чего ему ответил некий мужчина, которого телеканал назвал ее мужем Игорем Малашенко . Когда этот мужчина услышал, с кем он разговаривает, он назвал журналиста «мразью». «Ты же в аду гореть будешь, мразь. Тебя это не смущает? Запомни эти пять букв: ты – мразь. С этими словами ты умрешь. Будь здоров», - сказал он.

Накануне Рынска написала на своей странице в Facebook, что «счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса», имея в виду сотрудников НТВ. «Весь ансамбль Александрова. Весь! Нет бы весь борт НТВ…», - также писала Рынска (позже этот пост пропал, но скриншоты остались в Сети).