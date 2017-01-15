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В Петербурге мужчина погиб от падения с дивана
Житель Санкт-Петербурга разбился насмерть при падении с дивана. Мужчина получил смертельную травму головы, сообщает «Фонтанка» в воскресенье, 15 января.
Инцидент произошел накануне. По информации издания, 46-летний петербуржец пришел домой к другу. Мужчины вместе вместе выпили. Гость в ходе посиделок упал с дивана, ударился головой и скончался до приезда скорой.
По факту смерти проводится проверка.
Ранее в январе с 83-го этажа высотного здания «Око» в деловом центре «Москва-Сити» упал 18-летний юноша. Он рухнул на припаркованный около небоскреба автомобиль Mercedes-Benz Gelandewagen. В экстренных службах города допустили, что молодой человек мог сорваться при попытке сделать селфи.
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