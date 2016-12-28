Росморречфлот приостановил поиски на месте крушения Ту-154 из-за волн

Многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов" прибыло в порт Сочи для работ на месте крушения Ту-154, однако из-за большой волны в открытом море было решено приостановить работы до 7.00 среды, сообщили РИА Новости в морской спасательной службе Росморречфлота.

Для проведения обследования и идентификации обнаруженных на дне объектов на глубинах свыше 100 метров из Новороссийска к месту проведения поисково-спасательных работ вышло многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов" с необитаемым телеуправляемым подводным аппаратом Sub Fighter-7500 на борту.

"В 22.45 (вторника) "Спасатель Демидов" пришел в порт Сочи и отшвартовался на морвокзале, так как в открытом море сейчас наблюдается большая волна. В 00.20 (среды) отшвартовалось там же научно-исследовательское судно "Борей", которое ему передало свое оборудование бокового обзора. На борт "Спасателя Демидова" перешли 4 специалиста, в настоящий момент они производят настройку этого оборудования", – рассказали РИА Новости в службе. По словам собеседника агентства, в 7.00 среды планируется выйти в море для проведения поисковых работ.

"Было дано указание, не идти сейчас в открытое море из-за плохой погоды: волна в 13-18 дециметров, ветер юго-западный, его скорость – 12-15 метров в секунду, зыбь. Это неблагоприятные условия для поисков", – пояснил представитель службы.

При этом он уточнил, что сканирование новых глубин будет проводиться с борта "Спасателя Демидова", погружать оборудование не планируется. В службе также напомнили, что работа водолазов при волне высотой более полутора метров запрещена.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны , вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на третьей минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.