Обнаружена система опознавания «свой-чужой» Ту-154

Поисковая группа обнаружила систему опознавания «свой-чужой» самолета Ту-154 Минобороны , потерпевшего крушение в Черном море в воскресенье, сообщил источник в силовых структурах. По словам источника, на поверхность систему еще не подняли, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник был поднят второй двигатель самолета, найдено хвостовое оперение.

Кроме того, были найдены все три черных ящика. Основной черный ящик уже доставлен в ЦНИИ в подмосковных Люберцах. Он находится в удовлетворительном состоянии, что позволило быстро расшифровать данные. Как сообщили источники, последними словами пилотов Ту-154 стали «Закрылки, сука!» и «Командир, падаем!». Другие источники сообщили, что приоритетной версией после анализа черного ящика стала ошибка пилотирования.

В Минобороны подтвердили, что проведен первичный анализ, но отметили лишь, что круг возможных причин сужен.

Напомним, самолет Минобороны потерпел крушение в Черном море в воскресенье. На борту находилось 92 человека.