Доктор Лиза летела в Сирию, чтобы отвезти лекарства для госпиталя в Латакии

Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, находилась на борту рухнувшего самолета Ту-154, сообщается на сайте Минобороны России в воскресенье.

"Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами. Сердце отказывается в это верить… Мы знали, что она должна была лететь в Сирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии", — заявил Федотов, слова которого цитирует сайт СПЧ.

"Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели", — пишет глава Совета.