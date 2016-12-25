В Сети появилось последнее фото Ту-154 перед крушением

Звукооператор НТВ Евгений Толстов перед вылетом выложил на своей странице Facebook фото самолета Ту-154 Минобороны РФ , который через 20 минут после вылета пропал с радаров. На фото самолет Ту-154 готовится к вылету с подмосковного аэродрома «Чкаловский».

Борт Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у берегов Сочи в акватории Черного моря. Самолет вылетел из подмосконого аэродрома «Чкаловский», в Сочи самолет приземлился на дозаправку, оттуда самолет взял курс на сирийский город ЛАтакия, но через 20 минут после вылета пропал с радаров. На борту самолета было 92 человека. Воздушное судно потерпело крушение у берегов Сочи в акватории Черного моря. Первые обломки были обнаружены в 1.5 километрах от берега на глубине 50-70 метров.