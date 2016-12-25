На борту рухнувшего Ту-154 находилась доктор Лиза

Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, находилась на борту рухнувшего самолета Ту-154, сообщается на сайте Минобороны России в воскресенье.

"Международная общественная организация "Справедливая помощь": Глинка Елизавета Петровна", — говорится в сообщении со списком пассажиров рейса.