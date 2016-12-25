Мошенники пытаются нажиться на трагическом крушении Ту-154 под Сочи

В социальных сетях мошенники пытаются нажиться на крушении самолет Ту-154 Минобороны под Сочи. Они предлагают скидки на цветы.

В социальных сетях мошенники пытаются нажиться на крушении самолет Ту-154 Минобороны под Сочи. Они предлагают скидки на цветы.

Спустя несколько часов после авиакатастрофы в интернете появилось сообщение, в котором гражданам предлагают купить цветы со скидкой.

"В связи с недавней трагедией наши граждане несут огромное количество цветов к зданию репетиционной базы Ансамбля имени Александрова. По причине того, что цветов там уже слишком много, мы берём их именно оттуда ,чтобы они не вяли и не пачкались зря. Поэтому, если вы хотите приобрести абсолютно свежие цветы со скидкой 40% для вас и ваших близких, не теряйте такую редкую возможность", - говорят авторы данного предложения.

Они также предлагают людям 5% скидку за репост с кодовым словом "Ту-154", обещая подарки.

Сегодня в акватории Черного моря в результате крушения самолета погибли 92 человека. На борту лайнера находились 64 артиста ансамбля им. Александрова, девять журналистов, двое гражданских госслужащих, общественный деятель Доктор Лиза и восемь военнослужащих.