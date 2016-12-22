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Момент взрыва на «Коломенской» попал на видео
Пользователь YouTube Владимир Сухарев опубликовал запись с видеорегистратора, на которую попал момент взрыва газового баллона у станции метро «Коломенская». Об этом сообщают Рамблер/новости.
Ролик демонстрирует, как стекла перехода, выбитые взрывной волной, падают на едущие рядом машины.
В четверг, 22 декабря, во время сварочных работ в переходе у станции метро «Коломенская» произошла разгерметизация баллона с газом, за которой последовали взрыв и пожар. В МЧС заявили, что пострадали шесть человек, двое из них были госпитализированы. На работу метро происшествия не повлияло.
Начальник метрополитена Дмитрий Пегов заявил, что ремонтная компания-подрядчик ООО «Рост-Е», проводившая сварочные работы, отстранена. В настоящий момент СК проводит проверки.
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