В Башкирии ребенок умер после катания на горке

Следственный комитет Башкирии проводит проверку по факту гибели пятилетнего ребенка, получившего травму при катании с горки, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт регионального СК РФ.

По предварительным данным 5-летний мальчик катался на горке 3 января 2017 года в городе Давлеканово и ударился головой. По словам матери ребенка, персонал больницы, куда его отвезли, недооценил тяжесть состояния мальчика. Впоследствии ребенка перевезли в республиканскую больницу в Уфу, однако, несмотря на оказанную там медицинскую помощь, он скончался.

«Следователям СК предстоит установить все обстоятельства произошедшего, причину смерти мальчика, а также лица или лиц, возможно причастных к наступлению тяжких последствий», -- говорится на сайте Следственного управления.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.