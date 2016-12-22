Часть жертв употребления "Боярышника" скончались от неизвестного яда

Часть жертв массового отравления «Боярышником» погибли не из-за метанола в его составе, а из-за неизвестного яда, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

Источник агентства в медицинских кругах региона рассказал, что часть из 37 смертельных случаев, которые были зарегистрированных в больницах, произошла не от отравления метанолом, а другим ядом.

Пока специалисты не выяснили, о каком веществе идет речь. Эксперты изучают состав контрафактного напитка, чтобы выяснить причину смертельного отравления.

По последним данным, в Иркутске от отравления парфюмерным косметическим средством «Боярышник» погиб 71 человек. Жертвами отравления стали мужчины и женщины в возрасте от 35 до 50 лет. Все пострадавшие и погибшие - жители одного района города. Отмечается, что они не вместе употребляли «Боярышник».

Дополнительное исследование косметического лосьона показало, что в его составе содержится ядовитый метиловый спирт. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»).