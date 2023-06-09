День России в 2023 году: история праздника

Ежегодно 12 июня отмечается День России. Почему для празднования выбрана именно эта дата, является ли этот день выходным и какие традиции празднования сформировались за 30 лет, разбирался «Рамблер».

По данным опроса ВЦИОМа, в 2006 году о Дне России знали всего 62% россиян, а к 2021 году эта цифра выросла до 73%. Однако, согласно исследованию фонда «Общественное мнение» за 2021 год, только 33% россиян считают День России праздником, а для половины это просто дополнительный выходной, отмечает РБК.

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История праздника

Празднование Дня России не случайно проходит именно 12 июня. В этот день в 1990 году на I съезде народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

В документе, за который проголосовало 907 депутатов, при 13 против и 9 воздержавшихся, был провозглашен приоритет Конституции и законов российской республики над законодательными актами Советского Союза. Также декларацией были утверждены равные права для всех граждан, политических партий и общественных организаций, принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей и необходимость существенного расширения прав регионов, напоминает ТАСС.

«На этом же съезде председателем Верховного Совета РСФСР был избран Борис Ельцин, а ровно через год, в этот же день, в стране состоялись первые выборы президента РФ, на которых он победил, набрав 57,3% голосов. Праздник День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации», – пояснил РИА Новости писатель, популяризатор истории Николай Буканев.

С 2 июня 1994 года праздник стал официально называться Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. В 1998-м Борис Ельцин предложил закрепить название — День России. Однако официально оно было установлено только в 2002 году, когда такое наименование появилось в Трудовом кодексе.

Впервые праздник отмечался 12 июня 1995 года. В Кремле в этот день состоялась первая церемония вручения учрежденных в 1992-1993 годах Государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства.

Является ли День России выходным днем?

Официально День России является нерабочим и праздничным. Это закреплено в статье 112 Трудового кодекса РФ.

В 2023 году 12 июня выпадает на понедельник, а значит, россиянам предстоят длинные выходные. При этом в пятницу сокращенного дня не будет, несмотря на то, что, согласно части 1 ст. 95 ТК РФ, продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час накануне праздничного дня. В июне 2023 года Дню России предшествуют нерабочие дни, поэтому изменений в трудовой неделе не ожидается, пишут «Аргументы и факты».

Как отмечают День России

В День России практически во всех городах страны проходят торжественные мероприятия, том числе акции и марафоны. Главной площадкой торжества в столице остается Красная площадь, а в Санкт-Петербурге Соборная площадь Петропавловской крепости.

В этот день там проходят концерты, которые завершают праздничные салюты. Также 12 июня юным петербуржцам вручают их первые паспорта. Еще одна традиционная часть праздничной программы в День России – это вручение государственных премий. Церемония проходит в Георгиевском зале Кремлевского дворца. 12 июня президент страны вручает золотые медали «Герой труда РФ» и государственные премии в области науки, технологий, искусства и литературы, а также награды за достижения в сфере правозащиты.

В этот день улицы украшают флагами. По всей России организуют патриотические выставки, флешмобы, спортивные акции. Так, 2022-м в столице прошел первый фестиваль путешествий по России «Подорожник», а жители Ростова-на-Дону развернули 60-метровый триколор.