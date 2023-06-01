Церковные праздники в июне 2023: православный календарь

Некоторые православные праздники в России отмечают не только верующие. Но помнить все даты не обязательно, если можно заглянуть в календарь и узнать, какие церковные праздники отмечаются в июне 2023 года.

Календарь церковных праздников – в материале «Рамблера».

Видео дня

Все церковные праздники, которые отмечаются в июне

1 июня – Семик, или Зеленые святки, которые начинаются за три дня до Троицы, причем традиция эта появилась еще в языческие времена. Также на 1 июня приходится день памяти священномучеников Патрикия Прусского и с ним трех пресвитеров Акакия, Менандра и Полиена, день памяти благоверного великого князя Димитрия Донского, преподобной Евфросинии Московской, благоверного князя Иоанна Угличского, преподобного Сергия Шухтомского.

2 июня – отдание праздника Вознесения Господня, обретение мощей святителя Алексия Московского, день памяти благоверного князя Довмонта Псковского.

3 июня – Троицкая родительская суббота, память Сретения Владимирской иконы Божией Матери, день памяти равноапостольных Константина Великого и Елены, Собор Карельских святых, день памяти преподобного Кассиана Грека.

4 июня – Святая Троица – один из великих праздников, который отмечается через 50 дней после Пасхи и символизирует единение Бога, сына его Иисуса Христа и Святого Духа. Второе название праздника – День сошествия Святого Духа. Также в этот день почитают память мученика Василиска, мученика Иоанна, князя Сербского, праведного Иакова Боровичского.

5 июня – День Святого Духа, или Духов понедельник. Считается, что именно с этого дня начинается настоящее лето. Также в этот день отмечают обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, собор Ростово-Ярославских святых и вспоминают святителя Михаила Синадского, преподобную Евфросинию, преподобномученика Михаила Савваита, преподобного Паисия Галичского.

6 июня – день памяти преподобного Симеона Столпника, преподобного Никиты Столпника Переяславского, блаженной Ксении Петербургской.

7 июня – третье обретение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна.

8 июня – день памяти апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, мученика Георгия Нового, обретение мощей преподобного Макария, игумена Калязинского.

9 июня – память Тихвинской иконы Божией Матери, обретение мощей преподобного Нила Столобенского, перенесение мощей митрополитов Московских святителей Киприана, Фотия и Ионы, день памяти преподобного Давида Солунского, праведного Иоанна Русского, преподобных Ферапонта Белозерского и Ферапонта Монзенского.

10 июня – отдание праздника Пятидесятницы, день памяти преподобного Никиты Халкидонского, святителя Игнатия Ростовского, сященномученика Евтихия, святителя Геронтия, митрополита Московского и всея России.

11 июня – день памяти преподобномученицы Феодосии Константинопольской, святителя Луки, блаженного Иоанна Устюжского.

12 июня – начало Апостольского поста, который продлится до 12 июля, день памяти преподобного Исаакия исповедника.

13 июня – день памяти апостола от 70-ти Ермия.

14 июня – день памяти преподобного Дионисия Глушицкого, святого праведного Иоанна Кронштадтского, преподобного Агапита Печерского, мучеников Иустина Философа и нескольких мучеников с ним Харитона, мученицы Хариты, мучеников Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана.

15 июня – день памяти великомученика Иоанна Сочавского, святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского, обретение мощей благоверной княгини Иулиании Вяземской, Новоторжской.

16 июня – день памяти Варлаама Хутынского, мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы девы, перенесение мощей благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского в Москву.

17 июня – день памяти святителя Митрофана Константинопольского, обретение мощей священномученика Петра Зверева, день памяти преподобного Мефодия, игумена Пешношского.

18 июня – неделя Всех Святых, в земле русской просиявших, день памяти священномученика Дорофея Тирского, обретение мощей преподобных Вассиана и Ионы Соловецких, перенесение мощей благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского, день памяти благоверного князя Феодора Новгородского, блаженного Константина, митрополита Киевского.

19 июня – день памяти преподобного Илариона Нового, святителя Ионы, преподобного Паисия Угличского, преподобного Виссариона Египетского.

20 июня – день памяти мученика Феодота Корчемника.

21 июня – день памяти святителя Феодора, епископа Ростовского и Суздальского, обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских, день памяти великомученика Феодора Стратилата.

22 июня – день памяти преподобного Кирилла Белозерского (Кириллов день), святителя Кирилла Александрийского, праведного Алексия Московского Мечева, преподобного Александра Куштского.

23 июня – собор Сибирских святых, день памяти святителя Иоанна Тобольского, собор Рязанских святых, обретение мощей святителя Василия Рязанского, день памяти священномученика Тимофея Прусского, преподобного Силуана Печерского.

24 июня – празднование иконы Божией Матери «Достойно есть» (Милующая), перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторжского, день памяти апостолов Варфоломея и Варнавы, преподобного Варнавы Ветлужского.

25 июня – обретение мощей и второе прославление благоверной княгини Анны Кашинской, день памяти преподобных Онуфрия и Авксентия Вологодских, преподобного Арсения Коневского, преподобных Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких.

26 июня – день памяти святителя Трифиллия Левкуссийского, мученицы Акилины Старшей.

27 июня – собор Дивеевских святых, день памяти преподобного Мефодия Пешношского, благоверного князя Мстислава Храброго, пророка Елисея и святителя Мефодия Константинопольского.

28 июня – перенесение мощей преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского, день памяти пророка Амоса, блаженного Иеронима Стридонского, благоверного князя Сербского Лазаря, преподобномучеников Григория и Кассиана Авнежских, святителя Ионы, митрополита Московского, святителя Ефрема II Сербского.

29 июня – день памяти Калужского и Луховского чудотворцев Тихонов, Святителя Тихона Амафунтского, перенесение мощей святителя Феофана Затворника Вышенского.