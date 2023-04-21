День Земли 2023: дата, как отмечают, история праздника

Международный день Земли в 2023 году отмечается 22 апреля. Этот праздник был основан Дж. Стерлингом Мортоном и впервые отмечался в далеком 1872 году. Правда, тогда он назывался “Днем Дерева”.

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Мортона заставила задуматься история, случившаяся с ним в 1840 году. Тогда, после переезда в штат Небраска, США, он заметил, в каких огромных количествах на территориях вырубается лес, ради обогрева жилищ. Его печально поразила эта история и он решил организовать мероприятия по озеленению территорий. Мортон даже придумал соревнования – тому, что высадит больше деревьев, полагался приз. В рамках того самого первого мероприятия жители смогли высадить около миллиона саженцев. Начиная с 1882 года этот праздник стал официальным, а отмечать его решили в день рождения Дж. Стерлинга Мортона – 22 апреля.

Видео дня

Только почти спустя сто лет с основания “Дня Дерева” к празднованию стали присоединяться и другие страны, а уже в 1990 году его стали по праву называть международным. Так появился Международный день Земли.

Это, пожалуй, единственный праздник, главная идея которого донести до человечества важность сохранения природы в ее первозданном виде, ее ценность, и обязательства человека бережно относиться к нашей планете. В противном случае мир может стать жертвой катастрофы, сотворенной руками людей.

В Международный день Земли принято проводить экологические акции. Помимо многочисленных субботников и мероприятий, подразумевающих посадку деревьев и других растений, жители разных городов со всего мира отправляются на улицы для того, чтобы очистить их от мусора, как и водоемы. Также проводятся акции по защите окружающей среды, читаются лекции на экологические темы, рассказывающие о важности разумного потребления, конкурсы рисунков на тему “Наша планета” и тому подобные, устраиваются массовые марафоны, забеги или заезды на велосипедах – в целом, День Земли это еще и торжество здорового и осознанного образа жизни.

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Одной из интересных традиций этого праздника является звон в колокол Мира. Такое действие призвано напомнить о важности дружбы всех народов Земли между собой. Многие ассоциируют звон этого колокола с хрупкостью планеты и ее природных достояний. Первый колокол Мира был отлит в Японии из большого количества монет, пожертвованных детьми со всего мира. На нем была выгравирована надпись “Да здравствует всеобщий мир во всем мире”. Первый звон этого колокола прозвучал неподалеку от штаб-квартиры ООН в 1954 году, после чего это стало традицией. В России первый колокол Мира был установлен в 1988 году на территории парка им. Академика Сахарова в Санкт-Петербурге.

Символами Международного дня Матери-Земли можно считать сразу два изображения:

флаг праздника с изображением нашей планеты,

греческую букву тета.

Флагом Дня Земли принято считать снимок нашей планеты, сделанный из космоса астронавтами “Аполлона-17” во время полета к луне. Он является первым снимком Земли и до сих пор остается одним из самых известных на весь мир.

Что касается официального символа Дня Земли – он представляет собой зеленую букву тета из греческого алфавита, изображенную на белом фоне. Такой символ был придуман и впервые использован в 1971 году.

Ron Cobb

Одними из самых известных и популярных акций Международного дня Земли являются “День без автомобиля” и “час Земли”. Эти акции призваны обратить внимание людей на то, как выхлопные газы и электричество пагубно сказываются на природе нашей планеты.