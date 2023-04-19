Ураза-байрам 2023: какого числа начинается, традиции и история праздника

Праздник Ураза-байрам для правоверных мусульман имеет огромное значение. Это день завершения самого сложного поста, который длился целый месяц – Рамадан. Какого числа закончится пост и наступит этот мусульманский праздник, зависит от лунного календаря.

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«Рамблер» рассказывает, когда будет отмечаться Ураза-байрам в 2023 году, как принято его праздновать, то нужно и чего нельзя делать в этот лень.

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История праздника

Это один из старейших мусульманских праздников, который отмечали уже в 624 году. Название образовано от тюркских слов «руза» – пост и «байрам» – праздник и переводится как «праздник прекращения поста». У праздника есть и арабское название Ид аль-Фитр, что переводится примерно так же. Праздник начинается в день завершения поста, по лунному календарю – это первый день новолуния.

Когда будет Ураза-байрам в 2023 году

Так как лунный календарь, в отличие от привычного солнечного, регулярно сдвигается, Ураза-байрам каждый год отмечается в разные дни. Так, в 2023 году Ураза-байрам выпадает на 21 апреля. Однако, если в этот день на небо не взойдет луна, то праздник придется перенести на один день вперед. Такое бывает, если во время восхода луны слишком светло или небо сильно затянуто тучами.

Как принято отмечать Ураза-байрам

В течение всего месяца Рамадан мусульмане держали строгий пост, отказываясь от еды, питья, курения и многих удовольствий в светлое время суток. Есть и пить можно было только до восхода солнца и после заката. А завершается месяц поста и воздержания праздником Ураза-байрам.

Готовиться к нему принято заранее. Нужно убрать дом, избавиться от хлама, раздать, по возможности, долги, приготовить праздничные блюда. Накануне праздника обычно ходят в гости, в том числе навещают могилы предков. Еще одна традиция - Закят-аль-Фитр – обязательна милостыня, она может быть в виде вещей, еды или денег, которые идут на помощь тем, кто нуждается.

В праздник верующие обращаются друг другу со словами «Ид мубарак!», что переводится как «Желаю тебе благословенного праздника!». Также в этот день совершается праздничная молитва – ид-намаз.

Главное украшение праздника – богатый стол с самыми вкусными блюдами, от которых приходилось отказываться в течение месяца Рамадан.

В некоторых регионах России – Татарстане, Башкирии, Чечне,

Дагестане, Карачаево-Черкессии, Кадабрдино-Балкарии, Крыму, Адыгее, Ингушетии – это день объявлен выходным. Работают только федеральные учреждения. А в некоторых странах Ураза-байрам празднуют три дня, например, в Турции.

В России главное богослужение проводится в Соборной мечети, во время которого к верующим обращается верховный муфтий.

Что можно и чего нельзя делать на Ураза-байрам

Так как это радостный праздник, в первую очередь, нельзя предаваться тоске и унынию. Наоборот, нужно думать о хорошем. В этот день разрешается есть и пить днем, можно также курить, хотя ислам предписывает заботится о своем здоровье, и, по возможности, конечно, от курения стоит отказаться. Под строгим запретом остается свинина и алкоголь. А в остальном – никаких ограничений.