Ураза-байрам 2023: какого числа начинается, традиции и история праздника

Праздник Ураза-байрам для правоверных мусульман имеет огромное значение. Это день завершения самого сложного поста, который длился целый месяц – Рамадан. Какого числа закончится пост и наступит этот мусульманский праздник, зависит от лунного календаря.
«Рамблер» рассказывает, когда будет отмечаться Ураза-байрам в 2023 году, как принято его праздновать, то нужно и чего нельзя делать в этот лень.
Это один из старейших мусульманских праздников, который отмечали уже в 624 году. Название образовано от тюркских слов «руза» – пост и «байрам» – праздник и переводится как «праздник прекращения поста». У праздника есть и арабское название Ид аль-Фитр, что переводится примерно так же. Праздник начинается в день завершения поста, по лунному календарю – это первый день новолуния.
Так как лунный календарь, в отличие от привычного солнечного, регулярно сдвигается, Ураза-байрам каждый год отмечается в разные дни. Так, в 2023 году Ураза-байрам выпадает на 21 апреля. Однако, если в этот день на небо не взойдет луна, то праздник придется перенести на один день вперед. Такое бывает, если во время восхода луны слишком светло или небо сильно затянуто тучами.
В течение всего месяца Рамадан мусульмане держали строгий пост, отказываясь от еды, питья, курения и многих удовольствий в светлое время суток. Есть и пить можно было только до восхода солнца и после заката. А завершается месяц поста и воздержания праздником Ураза-байрам.
Готовиться к нему принято заранее. Нужно убрать дом, избавиться от хлама, раздать, по возможности, долги, приготовить праздничные блюда. Накануне праздника обычно ходят в гости, в том числе навещают могилы предков. Еще одна традиция - Закят-аль-Фитр – обязательна милостыня, она может быть в виде вещей, еды или денег, которые идут на помощь тем, кто нуждается.
В праздник верующие обращаются друг другу со словами «Ид мубарак!», что переводится как «Желаю тебе благословенного праздника!». Также в этот день совершается праздничная молитва – ид-намаз.
Главное украшение праздника – богатый стол с самыми вкусными блюдами, от которых приходилось отказываться в течение месяца Рамадан.
В некоторых регионах России – Татарстане, Башкирии, Чечне,
Дагестане, Карачаево-Черкессии, Кадабрдино-Балкарии, Крыму, Адыгее, Ингушетии – это день объявлен выходным. Работают только федеральные учреждения. А в некоторых странах Ураза-байрам празднуют три дня, например, в Турции.
В России главное богослужение проводится в Соборной мечети, во время которого к верующим обращается верховный муфтий.
Так как это радостный праздник, в первую очередь, нельзя предаваться тоске и унынию. Наоборот, нужно думать о хорошем. В этот день разрешается есть и пить днем, можно также курить, хотя ислам предписывает заботится о своем здоровье, и, по возможности, конечно, от курения стоит отказаться. Под строгим запретом остается свинина и алкоголь. А в остальном – никаких ограничений.
Нельзя в этот день конфликтовать и грубо выяснять отношения, стоит отложить домашние дела и не работать в поле или огороде. Ураза-байрам – это праздник, а значит проводить его нужно весело.