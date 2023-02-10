Международный женский день: суть, история и традиции праздника

Международный женский день традиционно отмечается 8 марта. Но всегда ли было так? Почему сейчас этот праздник ассоциируется с торжеством красоты, женственности, весны, а не борьбы за права женщин? Для поиска ответов на эти вопросы мы обратимся к истории праздника.

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Международный женский день: как зародилась традиция празднования

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Начало XX века связано с громкими протестными акциями: женщины продолжили борьбу за равные с мужчинами политические, социальные и экономические права, начатую их предшественницами еще в прошлом столетии.

28 февраля 1909 года по инициативе Социалистической партии Америки во всех штатах впервые отметили национальный женский день.

Провести международный день женщин впервые предложила активистка социал-демократической партии Германии Клара Цеткин на второй Международной конференции работающих женщин в Копенгагене. Мероприятие состоялось 26-27 августа 1910 года.

Клара Цеткин

Идею Цеткин поддержали более 100 присутствовавших на конференции женщин из 17 стран. Но при этом конкретный день установлен не был. Чаще всего митинги и демонстрации происходили в начале весны. Поэтому в некоторых странах международный день женщин отмечался именно в марте. Главное, чтобы он был подчинен агитации на борьбу за равноправие.

В 1911 году прошел саммит, после которого Международный женский день впервые отметили в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии 19 марта. Женщины организовали митинги, на которых требовали реализации права на образование и голосование, возможности работать в государственных структурах. В них, к слову, участвовали и мужчины, которые поддерживали женское движение.

В России Женский день впервые отметили в 1913 году в Петрограде. О том, как это происходило, известно немного. Уличных демонстраций не было. Представители некоторых рабочих организаций собрали тружениц (всего около тысячи) в большом зале Калашниковской хлебной биржи, где прозвучало заявление о необходимости расширить политические и социальные права женщин. Так и выглядел «праздник».

Традиция проведения Международного женского дня 8 марта стала постепенно укрепляться после митингов протеста либо солидарности, проведенных в этот день в 1914 году в нескольких странах:

Австро-Венгрии,

Германии,

Дании,

Нидерландах,

Швейцарии,

России,

США.

Существует версия, что день выбрали не случайно. По мнению некоторых историков, активистки таким образом отдали дань забастовке работниц нью-йоркской текстильной фабрики, состоявшейся 8 марта в 1857 и 1908 годах.

Международный день женщин в Китае стали отмечать с 1922 года. Чествовать испанских тружениц начали только с марта 1936 года. Кстати в этих странах (как и в Прибалтике) Международный женский день не является выходным. В некоторых мировых государствах 8 марта отмечается День матери.

Как Международный женский день стал выходным в России

8 марта (или 23 февраля по старому стилю) 1917 года произошла одна из крупнейших забастовок работниц текстильной фабрики. Наши соотечественницы требовали не только равных прав, но и прекращения участия в затяжной Первой мировой войне, а также возвращения мужчин с фронта. Петроградская стачка в итоге ознаменовала начало Февральской революции – предшественницы государственного переворота и кардинальной смены власти.

Забыть об этом новое руководство страны не могло и не хотело. Поэтому, начиная с 1919 года, в Советской России 8 марта ежегодно отмечали Международный день работниц – в качестве напоминания о той самой февральской демонстрации. И только в конце двадцатых годов праздник переименовали в Международный женский день. Так наметилась тенденция к его деполитизации.

8 мая 1965 года (накануне 20-летия Победы), согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР, Международный женский день объявили нерабочим. Существует предположение, что таким образом советская власть решила воздать должное подвигу советских женщин в годы войны.

Однако традиция сохранилась и после распада Советского Союза. Праздник до сих пор отмечается в России официально и является нерабочим днем. К слову, по данным ВЦИОМ, для большинства россиян 8 марта – это в первую очередь женский праздник, не связанный с историей или политикой страны.

Роль ООН в истории Международного женского дня

8 марта было провозглашено Днем женщин во всем мире 28 ноября 1978 года Организацией Объединенных Наций. Также в ООН приняли документ, который регулировал вопросы защиты прав женщин. Согласно ему, государства-члены организации должны были приложить усилия к устранению дискриминации женщин в общественной и частной сферах.

Ежегодно ООН объявляет тему Международного женского дня. Например, в 2022 году ей было «Гендерное равенство сегодня ради экологически устойчивого завтра». Таким образом представители организации сфокусировали внимание на вкладе женщин и девочек в создание более справедливого и устойчивого мира.

Традиции Международного женского дня

Традиционным цветом 8 марта считается пурпурный или фиолетовый. Его женщины используют на митингах и демонстрациях, которые проходят в Международный женский день. Выбор цвета связан с историей движения женщин за равноправие. Его использовали английские суфражистки (на демонстрациях в 1908 году), феминистки шестидесятых.