День защитника Отечества (23 февраля): история, значение и традиции праздника

Каждый год 23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Этому празднику более ста лет, но он по-прежнему остается в числе любимых.

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«Рамблер» рассказывает, как появился этот праздник и почему он так важен.

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История праздника

Изначально планировалось учредить праздник 28 января – в этот день в 1918 году была создана Рабоче-крестьянская Красная армия. Но в 1919 году, когда хотели учредить праздник в честь годовщины создания Красной армии, к этой дате не успели подготовить все необходимое.

Открытые источники

В итоге была выбрана другая дата – 23 февраля. Этот день также был связан с армией и имел красивое название – День красного подарка, который был установлен с целью помощи сражающимся красноармейцам. В 1921-22 годах День Красной армии не отмечался, а с 1922 года его начали отмечать ежегодно.

В 1938 году появилась новая версия. Дата 23 февраля была связана со сражением под Нарвой и Псковом в 1918 году, когда красноармейцы разбили немецких оккупантов. В 1951 году была выдвинута новая версия: 23 февраля 1919 года связали с «памятным днем мобилизации трудящихся на защиту социалистического Отечества, массового вступления рабочих в Красную Армию, широкого формирования первых отрядов и частей новой армии». На самом деле любая версия имеет право на существование, суть праздника от этого не меняется.

Открытые источники

В 1946 году название праздника было изменено на День Советской армии, а в 1949 году появилось уточнение и праздник стал называться День Советской армии и Военно-морского флота. Современно название праздник получил в 1993 году и считается также Днем воинской славы России. В 2002 году этот день стал не только праздничным, но и выходным.

Как отметить День защитника Отечества

В этот день принято поздравлять всех мужчин. Четыре выходных подряд просто обязывают придумать то-то интересное, чем просто остаться дома. Хотя и этот вариант неплох, если ваш образ жизни в целом таков, что времени побыть в родных стенах катастрофически не хватает. Итак, что можно предпринять?

Активный отдых

Февраль – последний зимний месяц, а значит остается не так много времени, чтобы заняться по-настоящему зимними делами. Сходить на каток, покататься на санках, выбраться на ближайший горнолыжный склон и вспомнить, как надо стоять на сноуборде или лыжах – идеально для выходного. Кстати, если вы не умеете, еще не поздно научиться.

Долгожданный отпуск

Считается, что в феврале отпуск брать невыгодно, но если хочется, то можно. При этом получится сэкономить отпускные дни. Отправиться можно в теплые края, а можно на горнолыжные курорты. В это время много свежего снега для лучшего катания в году.

Загородный отель

Если нет сил или средств планировать полноценное путешествие, можно выбраться в ближайший загородный отель. Природа, баня, долгие прогулки, массаж – все, что нужно уставшему человеку, чтобы отдохнуть и восстановить силы.

Встречи с близкими и друзьями

Длинные выходные – лучшее время, чтобы пригласить гостей или, наоборот, пойти в гости самим. Не забудьте приготовить небольшие подарки для всех гостей мужского пола. Если не хочется готовить, всегда можно заказать готовую еду.

Что подарить на 23 февраля

Как всегда, хорошие идеи приходят уже после праздника. На всякий случай запишите все блокнот, наверняка записи вам пригодятся в следующем году. А если в этом вы по-прежнему не знаете, что дарить, воспользуйтесь нашим списком.

Всевозможные гаджеты: внешние зарядные устройства, звуковая зубная щетка, электрический штопор, массажер, эспандер, умные часы и так далее.

Книга для тех, кто любит красивое. Понять, что человеку можно дарить книгу, очень просто – если в его доме вы видели приличное количество книжек, значит он читает бумажные книги. Дарить можно нашумевшие новинки, здесь стоит проконсультироваться с продавцами, а еще книги по увлечениям, но для этого вам надо знать, что человека интересует.

Билеты в кино, театр, на каток, дегустацию.

Сертификаты магазинов с инструментами.

Подарки своими руками. Не купить носки, а связать! Кстати, вязание с каждым годом становится все более модным увлечением.

Торт. Если умеете печь или не боитесь экспериментов на кухне, выбирайте хороший рецепт и пробуйте. По крайней мере, такой подарок точно запомнится.