Пасха 2023 у православных: дата, история и традиции праздника в России

Для православных христиан Пасха – главный праздник в году. В этот день воскрес Иисус Христос, и все православные христиане приветствуют друг друга возгласом «Христос воскрес!», а отвечают словами «Воистину воскрес!».

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«Рамблер» рассказывает, почему каждый год Пасха выпадает на разные даты и как отмечают этот праздник в России.

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Когда будет Пасха в 2023 году

В 2023 году Пасха выпадает на 16 апреля. Этот праздник каждый год отмечается в разные дни. Даты рассчитывается на несколько десятилетий вперед, их можно посмотреть в специальном календаре – Александрийской пасхалии. Общий принцип таков – Пасха наступает не ранее первого полнолуния после дня весеннего равноденствия. По григорианскому календарю, Пасха не может наступить ранее 4 апреля и позднее 8 мая. В этом году Пасха считается ранней.

Пасхальные традиции в России

К Пасхе принято готовится за неделю, которая называется Великой Седмицей. В эти дни предписывается соблюдать особенно строгий пост. В четверг убирают дом и красят яйца. В пятницу пекут куличи и готовят творожные пасхи, а в воскресенье их идут освящать. Вечером в субботу начинается пасхальное богослужение в церкви, которое продолжается до утра. А утром после службы можно немного отдохнуть и собрать близких за праздничным столом.

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Вопреки стереотипам ехать на кладбище не нужно. Эта традиция появилась в советские времена, но сейчас, когда нет ни запретов, ни общественного порицания за приверженность христианской вере, от посещения кладбища стоит отказаться. Для этого есть специальный день – Фомино воскресенье, или Красная горка, – праздник, который выпадает на следующее после Пасхи воскресенье. Первый весенний день поминовения усопших приходится на понедельник или вторник после Фомина воскресенья и называется Радоницей. В эти дни можно и нужно ходить на кладбище.

Приметы на Пасху

Накануне праздника принято освящать в церкви куличи, яйца и творожные пасхи. А после этого нужно как можно скорее попасть домой. Считалось, что хлеб будет расти так быстро, как бежит домой хозяин с освященной пасхой. По другой примете, у того, кто всех обгонит, лошадь будет самой сильной и целый год будет хорошо работать. Но больше всего примет на Пасху связано с погодой:

Если на Пасху будет гроза, осень наступит поздно и будет сухой.

Если пройдет дождь без грозы, весна будет дождливой.

Если на Пасху пасмурно, то и лето будет пасмурным и прохладным.

Заморозки на Пасху предвещают хороший урожай.

Холодная, но не морозная Пасха указывает на сухое лето.

Если к Пасхе сойдет весь снег, год будет урожайным.

Если вторник после Пасхи будет ясным и солнечным, лето будет, наоборот, дождливым.

Если на Пасху тепло и ясно, лето будет солнечным, а урожай отличным.

Если ночь на Пасху будет звездной, придут заморозки и похолодание.

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Рецепт кулича

Ингредиенты

Молоко – 0,5 литра

Сухие дрожжи – 1 пакетик (11 граммов)

Сахар – 2 стакана

Соль – 0,5 чайной ложки

Мука – 9 стаканов

Яйца – 6 штук

Масло сливочное – 180 граммов

Изюм – 150 граммов

Ванилин – 2 грамма (по вкусу)

Приготовление