Пасха 2023 у православных: дата, история и традиции праздника в России

Для православных христиан Пасха – главный праздник в году. В этот день воскрес Иисус Христос, и все православные христиане приветствуют друг друга возгласом «Христос воскрес!», а отвечают словами «Воистину воскрес!».
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«Рамблер» рассказывает, почему каждый год Пасха выпадает на разные даты и как отмечают этот праздник в России.
Когда будет Пасха в 2023 году
В 2023 году Пасха выпадает на 16 апреля. Этот праздник каждый год отмечается в разные дни. Даты рассчитывается на несколько десятилетий вперед, их можно посмотреть в специальном календаре – Александрийской пасхалии. Общий принцип таков – Пасха наступает не ранее первого полнолуния после дня весеннего равноденствия. По григорианскому календарю, Пасха не может наступить ранее 4 апреля и позднее 8 мая. В этом году Пасха считается ранней.
Пасхальные традиции в России
К Пасхе принято готовится за неделю, которая называется Великой Седмицей. В эти дни предписывается соблюдать особенно строгий пост. В четверг убирают дом и красят яйца. В пятницу пекут куличи и готовят творожные пасхи, а в воскресенье их идут освящать. Вечером в субботу начинается пасхальное богослужение в церкви, которое продолжается до утра. А утром после службы можно немного отдохнуть и собрать близких за праздничным столом.
Вопреки стереотипам ехать на кладбище не нужно. Эта традиция появилась в советские времена, но сейчас, когда нет ни запретов, ни общественного порицания за приверженность христианской вере, от посещения кладбища стоит отказаться. Для этого есть специальный день – Фомино воскресенье, или Красная горка, – праздник, который выпадает на следующее после Пасхи воскресенье. Первый весенний день поминовения усопших приходится на понедельник или вторник после Фомина воскресенья и называется Радоницей. В эти дни можно и нужно ходить на кладбище.
Приметы на Пасху
Накануне праздника принято освящать в церкви куличи, яйца и творожные пасхи. А после этого нужно как можно скорее попасть домой. Считалось, что хлеб будет расти так быстро, как бежит домой хозяин с освященной пасхой. По другой примете, у того, кто всех обгонит, лошадь будет самой сильной и целый год будет хорошо работать. Но больше всего примет на Пасху связано с погодой:
- Если на Пасху будет гроза, осень наступит поздно и будет сухой.
- Если пройдет дождь без грозы, весна будет дождливой.
- Если на Пасху пасмурно, то и лето будет пасмурным и прохладным.
- Заморозки на Пасху предвещают хороший урожай.
- Холодная, но не морозная Пасха указывает на сухое лето.
- Если к Пасхе сойдет весь снег, год будет урожайным.
- Если вторник после Пасхи будет ясным и солнечным, лето будет, наоборот, дождливым.
- Если на Пасху тепло и ясно, лето будет солнечным, а урожай отличным.
- Если ночь на Пасху будет звездной, придут заморозки и похолодание.
Рецепт кулича
Ингредиенты
- Молоко – 0,5 литра
- Сухие дрожжи – 1 пакетик (11 граммов)
- Сахар – 2 стакана
- Соль – 0,5 чайной ложки
- Мука – 9 стаканов
- Яйца – 6 штук
- Масло сливочное – 180 граммов
- Изюм – 150 граммов
- Ванилин – 2 грамма (по вкусу)
Приготовление
- Сначала нужно приготовить опару. Для этого в большую кастрюлю выливаем молоко, слегка подогреваем, не выше 40 градусов, добавляем пакетик сухих дрожжей. Вместо сухих можно взять обычные дрожжи, но их понадобится 30 граммов. Добавляем немного сахара и три стакана просеянной муки. Все аккуратно перемешиваем и ставим в теплое место на полтора-два часа.
- Пока опара подходит, достаем из холодильника яйца и масло, чтобы согрелись. Примерно через час сливочное масло растапливаем в кастрюльке. Затем разбиваем яйца, отделяя белки от желтков. Желтки растираем добела с сахаром, белки взбиваем с солью.
- После того, как опара подошла, добавляем к ней растопленное масло, желтки с сахаром и взбитые белки, все тщательно перемешиваем. Затем понемногу добавляем оставшуюся муку и начинаем месить тесто рукой. На самом деле девять стаканов – условное количество, в зависимости от свойств самой муки ее может уйти и больше, и меньше. Пока месите следите за тем, чтобы тесто оставалось мягким и податливым, как только почувствуете, что в нем начинает появляться некая упругость, перестаньте подмешивать муку, но продолжайте месить тесто руками. Если муки положить слишком много, куличи получатся жесткими. Если есть специальный миксер, дальше месить можно с его помощью. Критерий готовности: когда тесто начнет отставать от стенок кастрюли и перестанет липнуть к рукам. Теперь тесто нужно оставить еще на полтора-два часа.
- Пока подходит тесто, промойте изюм и залейте водой. Когда он наберет влагу, выложите на бумажное полотенце и хорошенько просушите.
- Подошедшее тесто выложите на присыпанный мукой стол, вмешайте в него изюм, а затем разложите по формам, смаханным маслом и припудренным мукой. Формы нужно заполнять не больше чем на одну треть. Пока куличи подходят в формах, разогрейте духовку до 150 градусов. Поставьте куличи и выпекайте до готовности. В среднем час-полтора. Готовность проверьте спицей.
- Достаем кулич из духовки. Даем остыть. Украшаем на свой вкус.
- Для глазури возьмите 150 граммов сахарной пудры (можно больше) и один яичный белок, добавьте соль на кончике ножа и чайную ложку лимонного сока. Все взбейте до уверенных пиков. Такая глазурь получается пышной и очень быстро сохнет. Чем больше сахарной пудры и меньше лимонного сока, тем быстрее высохнет. Единственный минус – будет крошится при разрезании.