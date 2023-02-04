День святого Валентина 2023: дата, история праздника День всех влюбленных

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина: в этот день влюбленные мужчины и женщины дарят своим половинкам подарки, устраивают романтические свидания и приятные сюрпризы. Праздник имеет католическое происхождение и связан с мучеником по имени Валентин. Что о нем известно и какие традиции связаны с Днем всех влюбленных, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «День Святого Валентина» Кадр из фильма «День Святого Валентина»

Где зародился праздник?

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Согласно одной из самых популярных версий происхождения праздника, его истоки берут свое начало в Древнем Риме. Властный и жестокий император Клавдий II решил, что одинокие мужчины, не обремененные женой и семьей, лучше будут сражаться на поле битвы во славу Цезаря, и запретил им жениться. Но любовь, как известно, не знает преград, поэтому люди венчались тайно. Помогал им в этом местный врачеватель и священник по имени Валентин, который под покровом ночи освящал браки любящих мужчин и женщин. Вот только до императора очень быстро дошли слухи о тайных венчаниях, и нарушителя закона бросили в темницу и приговорили к смертной казни. Находясь в заключении, Валентин познакомился с дочерью надзирателя Юлией и влюбился в нее. Перед смертью священник написал ей признание в любви в записке, которую подписал «Твой Валентин», поэтому позднее записки с признаниями в любви стали называть валентинками. Казнь Валентина произошла 14 февраля 269 года. Как говорят, Юлия до конца своих дней была верна возлюбленному. Через двести лет католическая церковь Валентина канонизировала. А в 496 году Римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

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Второй вариант событий связан с тем, что Валентин был казнен за венчание простого солдата с дочерью военачальника. Существует еще другая версия, согласно которой римский патриций Валентин, являвшийся тайным христианином, погиб в результате гонений на представителей своей веры. Историки же и вовсе находят языческие корни празднования, ведущие к римскому торжеству Луперкалии в честь бога Фавна. В античной Греции отмечали Панургии, игрища в честь Пана, бога плодородия.

Романтический характер февральского торжества был отмечен в XIV веке в стихотворении «Птичий парламент». Автор Джефри Чосер упоминает, что всякая птица образует пару на Валентинов день.

Викторианская валентинка

Какие традиции связаны с Днем Святого Валентина?

Активно праздновать День святого Валентина в разных странах мира начали лишь в XIX веке. И вот по сей день каждый год, 14 февраля, влюбленные дарят друг другу открытки в форме сердца (первое такое послание, датированное 1477 годом, нашли в английской библиотеке), подарки, устраивают романтические свидания, делают предложения, женятся.

В Японии, например, в этот день подарки преподносят исключительно девушки. А в качестве презентов используется только шоколад. От мужчин в этот день требуется только одно: принимать сладости и поздравления. В США вторым половинкам дарят марципаны, а также конфеты красного и белого цвета. В Штатах уверены, что цветы и сладости – символы любви и чистоты. В Дании и вовсе посылают друг другу засушенные белые цветы. В Исландии 14 февраля разжигают костры во имя сына бога Одина. В этой стране пламя символизирует страсть.

Кадр из фильма «Классный чин»

Но есть традиция, которая почитается сразу во всех странах: если сделать предложение на 14 февраля или сыграть в этот день свадьбу, брак будет счастливым и крепким.

Как отмечает 14 февраля в России?

День всех влюбленных стали отмечать в нашей стране сравнительно недавно. В дореволюционное время праздник называли британским, его любила дворянская молодежь. Девушки мастерили валентинки из кружева, шелка, украшали цветами, передавали с посыльным мальчиком избраннику или подкладывали ему в карман верхней одежды. В домах, где в семьях были дочери на выданье, проводили балы, на которые приглашали женихов.

В период советской власти отвергали все западное, в том числе торжества, поэтому многие традиции, связанные с Днем святого Валентина, канули в лету. Праздник вернулся в Россию лишь в 90-е годы XX века и сейчас носит светский характер. В этот день принято дарить валентинки своим вторым половинкам, а также просто выражать свою любовь через подарки, цветы и знаки внимания.