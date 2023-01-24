День студента (Татьянин день) 2023: дата, история и суть праздника

В России День студента всегда отмечался с особым размахом. И хотя празднику уже почти две сотни лет, он по-прежнему остается любимым и важным для всех студентов страны.

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«Рамблер» рассказывает, как появился праздник, почему покровительницей всех студентов считается святая Татьяна и как его отмечали тогда и сейчас.

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Почему именно Татьянин день

Все просто: именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании Московского университета. Этим занимались знаменитый русский ученый Михаил Ломоносов и генерал-адъютант Елизаветы Иван Шувалов. Кстати, есть версия, что он не случайно подготовил документ 25 января – в этот день у его матери Татьяны были именины.

В 1791 году при Московском университете во имя святой мученицы Татьяны был освящен храм, устроенный в одном из флигелей старого здания. Так, именно Татьяна стала покровительницей сначала учащихся университета, а затем и всех студентов страны. Ей было принято молиться об успехах в учебе и помощи на экзаменах.

Официальным этот праздник стал в 1850 году, после того как российский император Николай I подписал соответствующий указ. Московские студенты отмечали Татьянин день очень широко и весело. Но жители и даже полиция относились с пониманием и не мешали кутить от души. После утреннего молебна и официальных мероприятий студенты собирались в ресторане «Эрмитаж», владелец которого – француз Оливье – отдавал студентам и преподавателям целый зал. Вечером компании студентов перемещалась к Тверской заставе в рестораны «Яр» и «Стрельна», которые были закрыты для обычных посетителей, а студентам наливали водку и пиво прямо из бочонков. «В этом году выпили все, кроме Москвы-реки, и то благодаря тому, что замерзла…», - написал однажды Чехов о праздновании Татьяниного дня.

В советские времена Татьянин день был переименован в День пролетарского студенчества, но с таким размахом, как в 1860-90-е годы уже не отмечался, а с приходом к власти Сталина и вовсе потерял всякое значение.

Как отмечают День студента сейчас

Возрождение праздника началось в 1995 году, когда был восстановлен храм мученицы Татианы при МГУ. В российских вузах вновь стали отмечать праздник, правда сейчас его отмечают только те, кто учится в настоящее время, а раньше в торжествах и гуляниях участвовали и те, кто когда-то был студентом.

В МГУ до сих пор жива традиция, когда ректор угощает всех студентов медовухой, приготовленный по особому монастырскому рецепту. Остальные вузы придерживаются своих традиций: устраивают балы, конкурсы и другие мероприятия. Кстати, традицию празднования Дня студента поддерживают не только вузы. Многие магазины предлагают студентам скидки в Татьянин день, достаточно предъявить студенческий билет.

Народные приметы, связанные с Татьяниным днем

Если солнце на Татьянин день покажется рано, значит весна придет раньше.

Усыпанное звездами небо также предвещает раннюю весну.

Если в этот день пошел снег, наступающее лето будет дождливым.

Если в Татьянин день установилась морозная и солнечная погода, значит уродится хороший урожай.

Что можно и нельзя делать на Татьянин день

В этот день стоит отложить все свои повседневные дела, вместо этого нужно радоваться и веселиться. Ремонт и уборку в доме точно надо перенести на другие, более подходящие дни.

Не нужно в этот день ссориться и конфликтовать с родными и близкими, наоборот, нужно постараться максимально сгладить все острые углы и создать атмосферу добра и понимания. Самое время научиться держать под контролем негативные эмоции.

Также в этот день не стоит злоупотреблять спиртным. Во всем хороша мера, хотя в случае с алкоголем – идеально уметь веселиться и без него.