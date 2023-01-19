День Республики Крым: дата, история праздника

Каждый год – 20 января – в Крыму отмечают День Республики. Праздник был учрежден еще в 2009 году, а 2014 году его официальный статус был подтвержден Законом Республики.

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«Рамблер» рассказывает, как появился День Республики Крым и что он значит для крымчан.

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Почему 20 января

В этот день в 1991 году прошел всекрымский референдум, на котором жители полуострова проголосовали за восстановление автономии Крыма. Позже крымчане подтвердили свое решение, проголосовав на всесоюзном референдуме 17 марта того же года. Крым получил статус автономной республики в составе Украины. Это было утверждено законом «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики», принятым Верховным советом УССР 12 февраля 1991 года. Согласно документу, на тот момент высшим органом власти становился Крымский областной Совет народных депутатов, который оставался таковым до принятия Конституции Крымской АССР и создания конституционных органов государственной власти в республике.

За время существования в Крыму не раз менялась форма правления от парламентской до президентской республики с периодами безвластия в промежутках, когда не было ни Конституции ни документов, четко прописывающие полномочия различных ветвей и органов государственной власти.

Дата 20 января стала праздником – День Республики Крым. Сейчас официальный статус праздника прописан в ст.1 Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года N 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах в Республике Крым».

Референдум 2014 года

В 2014 году Автономная республика Крым получила новый статус и вошла в состав Российской Федерации как новый субъект – Республика Крым, а город Севастополь получил статус города федерального значения. Такое решение было принято на основе референдума, который прошел в Крыму 16 марта 2014 года. Жители Крыма должны были ответить на два вопроса:

«Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?»

«Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?»

По итогам референдума, более 96% граждан проголосовали за то, чтобы Крым вошел в состав Российской Федерации. Так, 17 марта власти Крыма объявили о том, что республика стала суверенным государством, и обратились к России с предложением о принятии ее состав Российской Федерации. Положительное решение было принято 18 марта.

Этот день также стал праздничным. Теперь 18 марта отмечается официальный праздник – День воссоединения Крыма с Россией.

Как отмечается День республики

Этот праздник отмечают не только в Крыму, но и других субъектах Российской Федерации. В городах проходят концерты и другие массовые мероприятия, улицы украшают флагами и праздничной подсветкой, а по вечерам устраивают фейерверки.