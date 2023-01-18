Китайский Новый год 2023: дата, как отмечают, история праздника

Все привыкли, что каждый год имеет свой символ по китайскому календарю, но не все знают, что в Китае Новый год наступает не 1 января, как в большинстве стран мира, а в другой день.

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«Рамблер» рассказывает, как высчитывается дата наступления китайского Нового года, как появился праздник и какие традиции вокруг него сложились.

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Когда наступает китайский Новый год

В этом году китайский Новый год, символом которого станет Кролик или Кот, наступит 22 января. Каждый год даты разные, и высчитываются они по лунному календарю. Сделать это просто, нужно открыть лунный календарь и посмотреть, на какое число придется второе новолуние после зимнего солнцестояния, которое всегда бывает 21 декабря. В прошлом году китайский Новый год отмечали 1 февраля, это был год Тигра. А в следующем китайский Новый год наступит 10 февраля, это будет год Дракона.

Как отмечают Новый год в Китае

Для жителей Китая Новый год – самый главный праздник. Кстати, еще его называют праздником весны. Готовиться к нему начинают задолго до наступления. Официальные выходные длятся неделю, в 2023 году это будут дни с 21 по 27 января, а вообще празднование Нового года растягивается на 15 дней и завершается очень красивым Праздником фонарей.

Подготовка к китайскому Новому году

Первое, с чего принято начинать, – генеральная уборка. Из дома нужно вынести все лишнее, чтобы привлечь удачу и богатство в наступающем году. Причем мало просто подмести и вымыть пол, делать нужно это по определенной схеме – от порога к центру жилища. А после следует спрятать все швабры, веники и пылесосы и минимум три дня после наступления Нового года не трогать их и не заниматься уборкой. Китайцы уверены, что боги в новогоднюю ночь оставляют особую пыль и, если ее случайно вымести, вместе с ней уйдет и удача.

Следующий этап – украшение. У китайцев роль елки выполняет Дерево света, которое украшают гирляндами, фонариками и цветами. Также по обе стороны двери обязательно нужно повесить свитки из красной бумаги, на которых черной или золотой краской будут выведены пожелания удачи и благополучия. А над входной дверью располагают перевернутый иероглиф «счастье», который выполняется на красной бумаге и считается непременным атрибутом праздника.

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Окна украшают вырезанными из бумаги композициями, которые называются цзяньчжи. Они изображают растения, животных и добрых духов. А еще в Китае очень любят красные фонарики, ими можно украсить все что угодно и их никогда не будет слишком много.

Главное украшение стола – пельмени цзяоцзы. Часто их лепят всей семьей. По форме они напоминают слитки, считается, что они приносят финансовую удачу в новом году. Новый год в Китае – важный праздник, когда принято собираться всей семьей. Но кроме пельменей на новогодний стол должно попасть очень много самых вкусных и любимых блюд, чем больше, тем лучше.

Второе по популярности традиционное блюдо – рис няньгао, который символизирует перемены к лучшему. Не обходится праздничный стол без рыбы, причем начинают ее есть в уходящем году, а заканчивают в наступившем. Делается это для того, чтобы перенести изобилие из года в год.

Также принято готовить особую, очень длинную лапшу, которая символизирует долголетие. Резать ее запрещено, это очень плохая примета. Как и в России, в Китае важным символом Нового года считаются мандарины. С мандаринами принято даже ходить в гости, нужно принести два мандарина хозяевам, а они в ответ отдадут два других мандарина. Такой обмен также ассоциируется с богатством и благополучием.

Празднование китайского Нового года

На Новый год в Китае принято собираться всей семьей. В пандемию эта традиция была нарушена, но с ослаблением ограничений семьи начнут собираться вновь за богато украшенным праздничным столом, который будет ломиться от угощений.

В новогоднюю ночь нельзя ложиться спать, год нужно «сторожить», чтобы не упустить удачу. А после полуночи принято устраивать фейерверки и взрывать петарды. Для Китая это старая традиция, и в новогоднюю ночь страшный грохот стоит над всей страной. Чем громче гремит, тем сильнее испугаются злые духи и обойдут дом стороной. Когда еще не были изобретены хлопушки и петарды, в огонь бросали бамбуковые палочки, которые достаточно громко трещали.

На народных гуляниях устраивают танец Льва и танец Дракона, причем это не просто красивая традиция, но и важный ритуал.

Новогодние каникулы в Китае

В первые дни после наступления Нового года жизнь в Китае буквально замирает, не работают банки, магазины и госучреждения. Потом постепенно все начинает открываться, официально каникулы длятся неделю – день накануне и шесть дней после Нового года, но некоторые владельцы бизнеса принимают решение открыться на восьмой день, поскольку восьмерка связана с финансовой удачей.

Что принято дарить на китайский Новый год

Самый популярный и важный подарок – хунбао – красный конверт с деньгами. По легенде, когда-то жил злой дракон, который забирал маленьких детей. Одному мальчику родители решили положить деньги под подушку, чтобы его не коснулась беда. Когда дракон пришел за ребенком, монеты ослепили его своим блеском, и ему пришлось убраться восвояси.

С тех пор деньги в качестве новогоднего подарка стали невероятно популярными. Сколько денег дарить, каждый человек решает сам, единственное ограничение – сумма не должна содержать четверку. Для китайцев эта цифра ассоциируется со смертью. Кстати, вполне приличным считается подарить виртуальный конверт с деньгами, банки предоставляют такой сервис, который стал особенно популярным в пандемию.

Что нельзя делать в китайский Новый год