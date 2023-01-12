Васильев день: дата, история и традиции празднования

Новый год был и остается одним из самых важных праздников для россиян, хотя некоторые его традиции были безвозвратно утеряны. Во многом из-за путаницы с календарями, но не только.

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«Рамблер» рассказывает, как праздновали Васильев день раньше, почему он так важен и как его можно отметить сейчас.

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Почему все не так

Вроде все, как всегда! Но не совсем. Когда Васильев день приходился на первое января – этот день не всегда был первым днем нового года, но в народном календаре имел важнейшее значение. После перехода на новый стиль Васильев день стали отмечать 14 января, но традиции праздника стали со временем уходить. Гражданская война, гонения на церковь, индустриализация страны – старые традиции ушли в прошлое, появились новые.

Кто такой Василий Великий

В этот день – 14 января (а по старому стилю – 1 января) – православные христиане вспоминают святого Василия Великого. Он был архиепископом Кесарии Каппадокийской и считается создателем иконостаса в том виде, в каком он дошел до наших дней. Он умер в первый день 379 года нашей эры и вскоре был причислен к лику святых.

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Васильев вечер

Как понедельник начинается в субботу, так и любой важный день начинается с вечера накануне. К этому вечеру было принято готовится заранее. Василий считался покровителем пастухов и домашнего скота, поэтому на праздничном столе обязательно был жареный поросенок и другие блюда из свинины. В Белоруссии и на Украине чаще использовалось название Щедрый вечер, а в Поволожье и регионах центральной и южной России – Овсень. В этот вечер было принято собираться всей семьей и за столом петь песни-авсеньки – авсенькать, чтобы следующий год был удачным и урожайным.

Овсень и таусень

На самом деле авсеньки пели не только за столом, но и ходили по домам, рассыпая при этом овес и другое зерно. Причем даже не столько пели, сколько кричали – кликали. Участники обряда непрменно спрашивали разрешения у хозяев: «Авсень кликать?». И когда им отвечали «Кличьте!», начинали петь и сыпать овес.

Авсень, авсень!

Подавай нам всем!

Пышки, лепешки, куриные ножки,

Открывай сундучок, подавай пятачок.

Вариантов написания и произношения было много – овсень, авсень, таусень, баусень, говсень, усень, тусень, титусень. Считается, что овсень происходит от библейского восклицания «Осанна!» (как «ай-лю-ли» от «аллилуийя»). По другой версии, овсень появился по той причине, что в обряде используется овес, которым обсыпали и обсевали, привлекая будущий урожай. В словаре Даля есть сведения о том, что так называли первый день весны. Кстати, новый год когда-то также начинался 1 марта. А таусень может происходить от слова «таусиный» - синеватый, темно-синий. Например, январь на древне-русском звучит как «просинец».

Васильев день

Утром Васильева дня было принято умываться чистой водой из колодца или родника, причем в воду нужно было положить золото, медь и серебро, которые давали силу, стойкость и красоту.

В этот день пекли пироги из пшеничной муки, готовили блюда из мяса, угощали близких, а вечером разжигали костер, в который бросали сноп пшеничных колосьев и просили о богатом урожае в наступившем году. Кстати, в тот же костер бросали ненужные или несчастливые вещи, чтобы в следующем году во всем сопутствовала удача.

Также 14 января отмечается как день Обрезания Господня. В большинстве христианских церквей в этот день проходят праздничные богослужения.

Приметы на Васильев день

Год будет урожайным, если в этот день пройдет снег или опустится туман.

Накануне Васильева дня нужно попросить прощения у всех и самому простить других.

Если звезды погаснут до наступления утра, урожай гороха будет плохим.

Если в этот день не взойдет луна, весной будет мало воды.

Сильный ветер в этот день предвещает хороший урожай орехов.

Если первым в этот день в гости придет мужчина – это к счастью, а если женщина – к несчастью.

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