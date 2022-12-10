День Конституции: почему отмечаем 12 декабря?

12 декабря в России ежегодно отмечается День Конституции. Почему для празднования выбрана именно эта дата и является ли этот день выходным, разбирался «Рамблер».

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Подготовка и принятие действующей Конституции

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Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу в стране и все принимаемые правовые акты не должны ей противоречить. Подготовка и принятие действующего основного закона проходили на фоне противостояния двух ветвей власти – исполнительной в лице президента Бориса Ельцина и законодательной в лице Верховного совета России.

Работа по созданию Конституции велась в течение трех лет, было изучено около 20 различных проектов, однако к 1993 году официально рассматривались только два: так называемый «президентский», который был разработан председателем совета Исследовательского центра частного права при президенте РФ Сергеем Алексеевым и заместителем председателя правительства Сергеем Шахраем, и проект, подготовленный Конституционной комиссией под руководством Олега Румянцева, пишет ТАСС.

5 июня 1993 года в Москве по инициативе главы государства Бориса Ельцина было созвано Конституционное совещание, которое утвердило окончательную редакцию основного закона. Принята новая Конституция была на всенародном референдуме, который состоялся 12 декабря 1993 года.

Участие в референдуме приняли 58 миллионов 187 тысяч 755 россиян, или 54,8% зарегистрированных избирателей. За принятие Конституции высказались 32 миллиона 937 тысяч 630 избирателей (58,4%). Полный текст нового основного закона страны был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года.

Поправки в Конституцию

Новая Конституция РФ серьезно поменяла структуру высших органов государственной власти, закрепив принцип разделения властей.

Основной закон России состоит из преамбулы, двух разделов, девяти глав, 137 статей и девяти параграфов заключительных и переходных положений. Гарантом Конституции и прописанных в ней положений является президент Российской Федерации. Глава государства произносит на инаугурации текст присяги, который также записан в основном законе, напоминает «Комсомольская правда».

За прошедшие с момента принятия Конституции годы в нее был внесен ряд правок. Особенно масштабным изменениям документ подвергся в 2020 году.

Поправки в Конституцию были предложены президентом России Владимиром Путиным и одобрены на всероссийском голосовании. 10 июня 2020 года началось досрочное голосование о поправках в Конституцию, 25 июня стартовало общероссийское голосование, а основной день голосования состоялся 1 июля. Согласно официальным результатам, 77,92% граждан России поддержали поправки, а 21,27% — высказались против.

Всего в Конституцию были внесены 206 поправок. Ключевые из них касаются социальных вопросов, гарантируя в том числе и индексацию пенсий не реже одного раза в год. Также в основном законе говорится о доступной и качественной медицине и что «государство также обеспечивает приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

Поправки касаются и запрета на избрание президентом гражданина России, имеющего или имевшего гражданство другой страны либо вид на жительство там. Соответствующее ограничение распространяется также на сенаторов, депутатов, высших должностных лиц регионов. Усилены полномочия Госдумы и Совета Федерации. Не учитывается и число сроков, в течение которых президент занимал должность на момент вступления в силу поправки, отмечает РИА Новости.

Как отмечают День Конституции

С 1994 года, согласно указам президента России 12 декабря был объявлен государственным праздником. Выходным этот день был 12 лет. Однако с 1 января 2005 года, согласно принятым Госдумой поправкам в Трудовой кодекс 12 декабря является рабочим днем, при этом он причислен к памятным датам.