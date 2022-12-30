Советский Новый год: легенда возвращается

Еще недавно все советское было принято презрительно называть «совком». От любых привычек и предметов, напоминающих о советском быте, безжалостно избавлялись, будь то шерстяной ковер на стене или разнообразный хрусталь в серванте. Сейчас времена изменились, и вот в квартиры возвращаются стулья «Лигна», удобные кресла, стеллажи и комоды — и все это называется советским мидсенчури. Бабушкина мебель и другие предметы интерьера становятся модным трендом, а не пережитком старины.

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«Рамблер» рассказывает, как отметить Новый год по-советски.

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Главное украшение стола

Кто смотрел советский мультфильм «Простоквашино», наверняка помнит бессмертную фазу оттуда о том, то в наше время главное украшение стола — телевизор. Сейчас они стоят чуть ли не в каждой комнате, а несколько десятилетий назад покупка телевизора, а особенно цветного, была целым событием. А значит включить его нужно еще с утра и смотреть или слушать, занимаясь своими делами, все любимые фильмы, которые традиционно показывают в это время:

«Ирония судьбы, или С легким паром»

«Кавказская пленница»

«Операция Ы и другие приключения Шурика»

«Иван Васильевич меняет профессию»

«Бриллиантовая рука»

«Покровские ворота»

«Чародеи»

«Эта веселая планета»

«Карнавал»

«Гараж»

«Морозко»

«Ночь перед Рождеством»

«Новогодние приключения Маши и Вити»

А вечером, когда все соберутся за праздничным столом, нужно включить «голубой огонек» и дождаться боя кремлевских курантов, под который нужно загадать желания, например, 12 под каждый удар.

Стол-книжка

Не беда, если этот мастодонт давно покинул ваше жилище, но, если старичок все еще жив, непременно стоит ему дать расправить свои крылья. Не забудьте накрыть хрустящей крахмальной скатертью.

Хрусталь

Поезжайте к бабушке и попросите ее поделиться с вами парой красивых салатников и набором фужеров — наверняка у нее столько запасов, что хватит не на одно поколение. Салаты в таких салатниках смотрятся по-настоящему празднично, а игристое волшебно сверкает и искрится именно в хрустальных бокалах. Кстати, они совершенно незабываемо звенят — стеклу никогда не повторить хрустальный звон.

Новогоднее меню

Селедка под шубой, оливье, мимоза — три кита, на которых держался любой советский праздник. Причем вариантов этих салатов существует масса: лук резать свежий или предварительно обдать кипятком, класть соленые огурцы или свежие, с яблочком или без, с говядиной или докторской колбасой, добавить морковку или обойтись без нее — и обязательно за столом нужно обсудить выбор и почему он таков и никаков больше. А что еще?

Бутерброды с красной икрой

Поджаренный ржаной хлеб с ломтиком соленого огурца и шпротами

Скумбрия холодного копчения

Холодец

Заливное из рыбы

Мясо по-французски

Компот из банки

Мандарины

Наполеон или медовик

Елка