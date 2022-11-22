День благодарения в США: дата, история, как отмечают праздник

День благодарения – один из самых важных и любимых национальных праздников для каждого американца. Его история берет начало в далеком 1620 году, когда на еще неизведанный для европейцев континент прибыли первые английские переселенцы.

Фото: Кадр из сериала "Друзья" Кадр из сериала "Друзья"

История праздника

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Очутившись на новой земле англичанам пришлось непросто – более пятидесяти человек из ста прибывших не пережили первую суровую зиму, умерев от холода и голода. А те, кто справился с вызовом судьбы, весной основали Плимутскую колонию, давшую начало заселению Северной Америки. Им помогли освоится индейцы, уже проживающие на континенте. Именно они научили переселенцев тому, что можно назвать сельскохозяйственными работами. В результате их подсказок и помощи, уже следующей осенью англичане собирали урожай. Первый губернатор колонистов Уильям Брэдфорд по такому случаю решил организовать празднование – они устроили пир, на который позвали и местных индейцев. Основной их целью было поблагодарить Бога за чудесное спасение и то, что им удалось пережить ту первую и очень суровую зиму. Так и родился День благодарения. Впервые он был отпразднован в ноябре 1621 года.

Однако праздник далеко не сразу стал национальным. О нем знали не все и отмечали не слишком стабильно, хоть и старались не пропускать этот день. Масштабы празднования резко расширились лишь в 1789 году, когда День благодарения был признан национальным праздником. Это было обусловлено тем, что именно в том веке сформировалось новое государство – Соединенные Штаты Америки. А, как известно, каждый народ и каждая страна нуждается в собственных традициях и культуре. Так, первый президент США Джордж Вашингтон подписал указ о признании первым национальным праздником американцев День благодарения. Его было решено отмечать каждый год 26 ноября.

И почти сотню лет граждане США отмечали этот праздник 26 ноября, пока Авраам Линкольн не издал указ о переносе празднований – с 1864 года День благодарения отмечался в каждый последний четверг ноября. Причины, по которым праздник был перенесен, неизвестны. Однако и этому правилу не суждено было закрепиться навсегда – в очередной раз дату решил сменить теперь уже Франклин Рузвельт, заявив, что с 1939 года День благодарения стоит отмечать ежегодно в предпоследний четверг месяца. Правда, у него на то были основания – таким образом Рузвельт пожелал продлить рождественский сезон покупок и распродаж.

Однако среди граждан новое правило так и не смогло прижиться и вышло так, что половина штатов отмечала праздник по старой привычке в последний четверг месяца, а другая половина – по новым, в предпоследний. Кто-то же и вовсе предпочел отмечать День благодарения дважды в год. Такой раскол среди соотечественников не был принят ни самим народом, ни властями, потому в 1941 году все же было принято окончательное решение, действующее и до сей поры – четвертый четверг ноября ежегодно отмечен в календаре любимым праздником всех американцев. И лишь в Канаде День благодарения как североамериканский праздник отмечают во второй понедельник октября.

Традиции и обычаи

С самого первого Дня благодарения еще теми самыми Плимутскими колонистами была сформирована традиция – обязательным атрибутом праздника стала индейка. Переселенцы тогда впервые зажарили птицу, подстреленную в лесу специально для праздничного стола. С тех пор индейка стала своеобразным синонимом самого праздника. Ежегодно в этот день американцы запекают индейку и собираются за накрытым столом со своими близкими, родственниками и друзьями.

Помимо этого существует еще ряд традиций. Например, в преддверии Дня благодарения среди американцев принято активно совершать добрые дела и помогать нуждающимся. На улицах и в магазинах зачастую можно наткнуться на коробки со сбором средств для помощи бездомным. Благотворительные фонды в канун праздника раздают нуждающимся еду, одежду и подарки.

Также в День благодарения принято проводить костюмированные шествия и парады. Самый популярный из них ежегодно организовывается сетью универмагов «Macy’s». Яркое костюмированное шествие стартует от Центрального парка и идет до Манхеттена. Нередко в этом мероприятии принимают участие и звездные личности. Народ наряжается в костюмы супергероев, несет гигантские фигуры мультяшных персонажей и героев комиксов.