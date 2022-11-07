День Октябрьской революции 1917: дата и история праздника

Для большинства россиян 7 ноября все еще ассоциируется с Великой октябрьской социалистической революцией. Хотя уже нет ни большевиков, ни иллюзий относительно светлого и единственно верного пути. Тем не менее праздник остался.

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«Рамблер» рассказывает, что произошло 7 ноября 1917 года, когда этот день стал праздником и что отмечается сейчас.

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Что отмечается в этот день

Для России и мира 1917 год стал переломным, если бы 7 ноября не случился Октябрьский переворот, развитие мировой истории пошло бы совсем по другому пути. Но как известно, история не любит сослагательного наклонения, поэтому сейчас имеем то, что имеем.

В тот день в Петрограде было свергнуто Временное правительство, а власть перешла Советам рабочих и солдатских депутатов, с этого момента пути назад уже не было, причем переворот в России послужил толчком к началу народно-освободительного движения в разных странах. Правда пожар мировой революции не удалось разжечь так ярко и масштабно, как изначально хотелось его зачинщикам.

Для России революция 1917 года обернулась позорным поражением в Первой мировой войне, отказом от многих территорий, кровопролитной и продолжительной гражданской войной. Но победа досталась Советам, и в 1922 году был образован Союз Советских Социалистических Республик, куда на первом этапе вошли Россия, Белоруссия, Украина и Закавказье.

Почему революция Октябрьская, а праздник в ноябре

Все дело в том, что время в России исчислялось по старому — юлианскому календарю. Переходу на новый — григорианский — противилась православная церковь, а поскольку православие было государственной религией, влияние церкви было очень велико. Все изменилось после революции.

Западноевропейский, то есть григорианский календарь, в России был принят в 1918 году. Декрет о переходе на новую систему летоисчисления был принят 24 января (6 февраля) 1918 года на заседании Совета народных комиссаров, а 26 января (8 февраля) 1918 года подписан Лениным, который был председателем СНК. С тех пор для предшествующих событий закрепились две даты — по старому стилю и по новому стилю. Для Октябрьской революции — это 25 октября и 7 ноября. Так, название у революции осталось прежним, а дата появилась новая.

В новой России отмечали каждую годовщину Великой октябрьской социалистической революции, окончательный канон сложился при Сталине: демонстрация трудящихся, приветствие руководителей с трибуны Мавзолея, военный парад на Красной площади. Но со временем отношение к празднику изменилось, и уже в 1970-е годы рабочих на демонстрации приходилось отправлять в добровольно-принудительном порядке. А этот день любили, как дополнительные выходные, которые можно провести в кругу семьи и с друзьями. Кстати, начиная с 1927 года, выходными были два дня — 7 и 8 ноября.

Как менялись названия праздника после распада СССР

В новой российской конституции, которая была принята после распада Советского Союза, окончательно закрепили отсутствие в стране идеологии. В этой связи празднование дня Октябрьской революции потеряло всякий смысл. Тем не менее праздник остался, страна привыкла к тому, что это день был не только праздничным, но и выходным.

В 1995 году Ельцин подписал новый федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России», согласно документу, 7 ноября стало Днем освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 год). А в 1996 году праздник получил новое название — День согласия и примирения, что было закреплено соответствующим указом президента. Также в этом указе следующий — 1997 год — был объявлен Годом согласия и примирения.

В 2004 году федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России» претерпел некоторые изменения, 7 ноября стало Днем проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год). Тогда воины, участвовавшие в параде на Красной площади, уходили сразу на фронт. В другой статье того же закона 4 ноября было объявлено Днем народного единства.

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Изменения коснулись и Трудового кодекса, с 2005 года 7 ноября стало обычным рабочим днем, а праздничным и выходным стал День народного единства, отмечаемый 4 ноября.