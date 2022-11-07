7 ноября: какие праздники отмечают в России и в мире

В России сегодня отмечается День Октябрьской революции 1917 года и День проведения военного парада на Красной площади в Москве. Что еще празднуют в стране и в мире 7 ноября, разбирался «Рамблер».

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Итогом Октябрьской революции 1917 года стало установление советской власти, что изменило ход мировой истории. До 1991 года это был один из главных праздников в СССР, который носил название — День Великой Октябрьской социалистической революции. К нему были приурочены демонстрации и военные парады.

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Второй отмечаемый сегодня праздник тесно связан с первым. 7 ноября 1941 года на Красной площади, когда линия фронта находилась в нескольких десятках километров от столицы, был проведен военный парад в честь двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Он имел большое патриотическое значение, укрепив веру в победу и подняв дух бойцов, напоминает РИА Новости.

Всего в параде приняли участие 69 батальонов пехоты, зенитчики, артиллеристы и 160 танков. В общей сложности за час по Красной площади прошли 28 467 человек. С 2005 года в честь дня проведения военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади отмечается день воинской славы России, пишет телеканал «Краснодар».

С Днем Великой Октябрьской социалистической революции тесно связаны и отмечаемые 6 и 7 ноября в Киргизии Дни истории и памяти предков. Праздничными эти даты объявлены указом главы государства в октябре 2017 года.

А ООН отмечает Международную неделю науки и мира (International Week of Science and Peace). На 10 ноября приходится Всемирный день науки за мир и развитие и вся неделя, на которую выпадает эта дата, считается праздничной.

Также в России 7 ноября празднуют День российского пейнтбола. Именно в этот день в 1992 году в стране состоялась первая игра по пейнтболу, провести которую помог американский бизнесмен Тьерри Аттридж. В ней участвовало 30 человек. А ровно 120 лет назад по инициативе врача Федора Архангельского в Туле открыли первый вытрезвитель под названием «Приют для опьяневших».

7 ноября отмечается Димитриевская родительская суббота — ближайшая суббота перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского.