День народного единства 2022: суть, дата и история праздника

С 2005 года 4 ноября в России отмечается День народного единства. О том, как и зачем установлен праздник и в чем его суть, читайте в материале «Рамблера».

История

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История праздника исходит из далеких смутных времен. В 1598 году, когда погибли Федор Иоаннович, последний царь из династии Рюриковичей, и его младший брат Дмитрий, на трон взошел боярин Борис Годунов. Знать считала нелегитимной его право на высшую власть и вскоре этим воспользовались самозванцы, которые выдавали себя за убитого царевича Дмитрия. Тогда в стране и началось Смутное время — глубокий политический кризис, сопровождавшийся интригами, появлением самозванцев, гражданскими войнами, интервенциями. Страна находилась в тяжелом социально-экономическом и государственно- политическом состоянии.

Случилось появление Лжедмитрия I, самозванца, которому поляки обещали поддержку взамен на Смоленск и Северские земли. Годунов скончался, а его сына убили. Самозванец решительно двигался к власти, пока не случился переворот - начали распространяться слухи о самозванстве и влиятельный князь Василий Шуйский смог организовать смену власти. Самозванец был убит, а на трон взошел боярин Шуйский, но и это не принесло стране успокоение. На юге разгорелось восстание Ивана Болотникова.

В 1607 году появился второй Лжедмитрий, который смог подчинить себе многие земли. При этом на русские земли совершали нападения и крымские татары, и польско-литовские отряды. Поляки получали кормления в русских городах, брали налоги с земель и торговли. К 1608 году такая ситуация в стране привела к образованию народно-освободительного движения. Города освобождались от власти самозванца, а Кремль в это время договорился со Швецией на военную помощь в обмен на некоторые земли. Таким образом, Шуйский вместе со шведами воевал против Лжедмитрия II вместе с польско-литовскими силами.

Польский король Сигизмунд III, используя русско-шведский договор, объявил войну России и осадил Смоленск. Так, в 1609 году, пока страна была разделена внутренними неурядицами, началась русско-польская война. В 1610 году состоялась Клушинская битва, поражение в которой открыло полякам путь на Москву с запада. Тем временем с юга на Москву двинулись войска Лжедмитрия II, захватывая города и села по дороге.

В. Верещагин

Тяжелая ситуация окончательно подорвала авторитет Шуйского, и в Москве произошел переворот. К власти пришел совет из семи бояр — Семибоярщина, признавших русским царём польского королевича Владислава.

Конечно многие российские земли не признали власть католического правителя, и присягнули Лжедмитрию II.

Серьезная угроза со стороны самозванца вынудила Семибоярщину впустить польско-литовские войска в страну. Москва оказалась оккупирована польскими войсками.

Но самозванец успел покинуть свой лагерь, так как был предупрежден доброжелателями. Тем временем польско-литовские отряды проходили по стране с грабежами и насилием, разногласия между католичества и православия вызвали яркое неприятие польского господства. Ряд русских городов сели в осаду и не признавали Владислава русским царем.

Тем временем отряды Лжедмитрия II успешно разбивали поляков и освобождали города от польского владычества. Однако в 1610 году в результате ссоры самозванец был убит татарской стражей.

В стране началось национально-освободительное движение, способствовавшее формированию Первого и Второго ополчения.

Ополчениям пришлось спасать страну от крымских татаров, поляков и шведов, которые вышли из роли союзников. Появился третий Лжедмитрий. Ситуация обострялась. Первое ополчение провалилось.

Ополчение Минина и Пожарского

В 1612 году нижегородский купец Кузьма Минин возглавил Второе ополчение, обратившись к народу с призывом дать отпор врагу. Собралось огромное для тех времен войско — более 10 тысяч крестьян, служилых поместных людей, казаков, дворян и стрельцов. В ополчение наравне с русскими вошли чуваши, марийцы, коми и другие народы Поволжья и Севера.

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Руководство военными операциями Минин передал князю Пожарскому, а сам стал его помощником и казначеем.

Второе ополчение действовало мудро и постепенно, осев в Ярославле, куда стекалась казна и военная сила тех земель, которые его поддерживали. Кузьма Минин заново организовал систему управления территорией, отказавшейся признать власть Лжедмитрия III. А вот самозванец вел себя крайне непредусмотрительно и обложил подконтрольную территорию огромными налогами. Конечно, против него возник заговор, он был пленен, отправлен в Москву, но по дороге убит поляками.

По преданию, Казанская икона Божией Матери была прислана из Казани князю Дмитрию Пожарскому и стала покровительницей народного ополчения. В 1612 году Второе ополчение вместе с иконой вошло в Москву, взяло штурмом Китай-город и изгнало польские войска. Так, 4 ноября (22 октября по старому стилю) Москва была освобождена от польских интервентов. 26 октября (5 ноября) был заключен договор о капитуляции польско-литовского гарнизона Кремля.

Новые времена

Пришло время выбирать царя. В ноябре для этого были созваны представители от городов, по 7 человек. В январе 1613 г. В Москву съехались выборные от всех сословий, включая крестьян. Земский собор 1613 года был первым всесословным собором – самым многолюдным и полным. Иностранных кандидатов на престол сразу отвергли, но и ни один из русских кандидатов сразу не встретил единогласной поддержки.

Выбран был сын патриарха Московского и всея Руси Филарета, Михаил Федорович Романов. Ихоть Филарет сам указывал на своего сына, как на кандидата в правители, по преданию, он ратовал за введение ограничительных условий для царя. Новый царь, первый из династии Романовых, был выбран всем собором. Ограничительные условия для него были следующими:

«Предоставить полный ход правосудию по старым законам страны; никого не судить и не осуждать высочайшей властью; без собора не вводить никаких новых законов, не отягчать подданных новыми налогами и не принимать самомалейших решений в ратных и земских делах».

В 1613 году царь Михаил Федорович учредил День очищения Москвы от польских интервентов. Позже дата была объявлена церковно-государственным праздником. Русская православная церковь в этот день чтит память Казанской иконы Божией Матери "за избавление Москвы и России от нашествия поляков 1612 года".

Народный праздник

Однако в СССР 4 ноября не отмечалось. Так, в советские годы праздничным днем считался День Великой Октябрьской социалистической революции, который приходится на 7 ноября.

Межрелигиозный совет России в сентябре 2004 года предложил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства. Инициативу поддержала Госдума, объявившая день выходным вместо 7 ноября.