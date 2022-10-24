День таможенника в России в 2022 году

Профессиональный праздник таможенники России отмечают 25 октября. Эта дата была утверждена Указом Президента РФ № 811 от 4 августа 1995 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Рамблер» рассказывает, как появился праздник и какие традиции с ним связаны.

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История праздника

Дата 25 октября была выбрана не случайно. Для таможенной службы этот день действительно знаменательный — 25 октября 1653 года по указу царя Алексея Михайловича был принят Единый таможенный устав, который регулировал взимание таможенной пошлины «в Москве и городах российских». В документе были прописаны не только обязанности, но и права таможенников, тогда их называли мытчиками. Они контролировали перемещение товаров между городами и государствами. Так таможенники-мытчики стали государственными служащими, а таможня превратилась в государственную службу.

В середине XIX века в России был основан Департамент Департамент таможенных сборов, который после революции преобразовали в Главное управление таможенного контроля, подчинявшееся Наркому торговли и промышленности. Кстати, таможенники Советского Союза также отмечали профессиональный праздник, но делали это 29 мая.

Современная Федеральная таможенная служба Российской Федерации была создана в 2004 году, и сегодня считается одной из крупнейших в всем мире.

Традиции Дня таможенника

В этот день принято поздравлять всех, кто имеет отношение к работе таможенной службы. Кстати, профессия таможенника считается довольно престижной, получить эту специальность можно во многих вузах. В разных городах проводятся концерты, посвященные празднику, на которые приглашают работников отрасли. Тем, кто в течение года блестяще себя проявил, вручают грамоты, награды, а также присваивают звания «Почетных таможенников РФ». Нередко к празднику сотрудникам выплачивают премии.

Что подарить таможеннику

Если близкий вам человек работает в таможенной службе, конечно, его нужно обязательно поздравить. Иногда достаточно позвонить или отправить поздравление в сообщении, но подарок будет гораздо лучше.

Женщинам традиционно принято дарить цветы и конфеты, мужчинам — крепкий или не очень алкоголь. Но если вы хотите по-настоящему удивить и порадовать человека, воспользуйтесь одной из предложенных нами идей.

Гаджеты

Вообще сейчас довольно сложно вообразить привычную жизнь без всевозможных гаджетов. Электронные помощники стали жизненной необходимостью. Идеальными подарками могут стать:

Беспроводные наушники

Портативные зарядные устройства

Массажеры для шеи

Электрические маски для глаз

Канцелярия

Не все привыкли делать заметки на смартфоне, для многих по-прежнему незаменимыми остаются записные книжки и блокноты для ведения списка дел и планирования. Кроме этого подарить можно:

Красивую ручку

Набор маркеров

Стикеры или наклейки

Книги

Красивых подарочных изданий довольно много, самое сложное — выбрать интересную тему, но, если вы хорошо знаете человека, это не составит труда.

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