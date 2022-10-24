Будут ли выходные дни с 30 октября по 7 ноября?

В начале ноября россиян ждет праздник - День народного единства, который является официальным выходным днем. Будут ли жители России отдыхать в 2022 году с 30 по 7 ноября, как и год назад, разбирался «Рамблер».

Фото: ТАСС ТАСС

В этом году праздник Дня народного единства выпадает на пятницу. Таким образом, согласно производственному календарю на 2022 год, россиян ждут длинные выходные: с 4 по 6 ноября. 3 ноября (четверг) является предпраздничным днем, поэтому рабочее время должно быть сокращено на час.

Видео дня

При этом сокращение рабочего времени не касается непрерывно действующих организаций, медицинских учреждений, СМИ, общественного транспорта и других предприятий, которым не позволяет сократить день специфика, напоминает РИА Новости.

В чем отличие от 2021 года?

В прошлом году россияне отдыхали целую неделю – с 30 по 7 ноября - в соответствии с президентским указом. Такое решение глава государства Владимир Путин принял из-за сложной ситуации с коронавирусом, согласившись с доводами вице-премьера Татьяны Голиковой.

В ходе совещания президента России с членами правительства Татьяна Голикова отметила, что 19 октября 2021 года «в целом по стране было занято 86,6 процента коек», а в 27 регионах наполненность стационаров «составляла 90 процентов», пишет «Первый канал».

Таким образом, прошлогодняя неделя выходных с сохранением заработной платы была объявлена, чтобы «сбить пик новой волны эпидемии».

Так как весь октябрь заболеваемость COVID -19 росла и число выявленных новых случаев за сутки приблизилось к 35 тысячам, приводила данные, озвученные Голиковой, «Российская газета».

Заболеваемость коронавирусом снижается

В этом году ситуация с распрстранением коронавируса совершенно иная. Так, с 17 по 23 октября федеральный оперативный штаб зарегистрировал снижение заболеваемости на 32,4% , 68 381 случая заражения против 101 222 за предшествующие семь дней, отмечает ТАСС.

При этом резко снизилось и количество госпитализированных. За неделю стационарная помощь потребовалась 9 230 заболевшим, что на 16,2% меньше показателя прошлой недели. Уменьшилась и смертность с 17 по 23 октября умерли 636 человек, неделей ранее - 702 человека.

«Летальность вируса невысокая. (...) Это будет тянуться, и [уровень заболеваемости] постепенно начнет спускаться. Я думаю, что спуск будет отчетливее где-нибудь в ноябре, наверное», - заявил изданию главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Нерабочие дни в регионах России

Органы государственной власти субъектов России имеют право устанавливать дополнительные региональные нерабочие (праздничные) дни, пишет агентство Top-RF.ru.

Таким образом, жители Татарстана будут отдыхать и 6 ноября. В этот день в республике отмечают День Конституции.