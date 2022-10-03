Как отдыхаем в ноябре 2022: выходные и праздничные дни

В последний месяц осени россиян ожидает дополнительный выходной, связанный с празднованием Дня народного единства. Какие еще праздники ждут жителей России в ноябре 2022 года, разбирался «Рамбер».

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День народного единства

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Праздник Дня народного единства выпадает на пятницу. Таким образом, согласно производственному календарю на 2022 год, россиян ждут длинные выходные: с 4 по 6 ноября. 3 ноября (четверг) является предпраздничным днем, поэтому рабочее время должно быть сокращено на час. Всего в ноябре будет 21 рабочий дней из 30 календарных.

День народного единства – достаточно молодой праздник. Он был учрежден в память о важном для России историческом событии. В 1612 году народное ополчение под руководством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и новгородского князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Земское ополчение с чудотворной иконой Казанской Божией Матери взяло штурмом Китай-город, что вынудило поляков подписать капитуляцию. Это событие положило конец Смуте и через несколько месяцев Земский собор избрал нового царя Михаила Федоровича Романова, напоминает ТАСС.

Как памятная дата этот день отмечался еще при царе Алексее Михайловиче. Также 4 ноября Русская православная церковь чтит память Казанской иконы Божией Матери.

Эту дату предложил сделать праздником Межрелигиозный совет России в сентябре 2004 года. День народного единства стал выходным вместо 7 ноября.

Какие праздники еще есть в ноябре?

Несмотря на то, что выходным праздничным днем в ноябре является только День народного единства, месяц богат на знаковые даты и профессиональные праздники.

Так, в первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин, который был введен в 2000 году по инициативе первого президента СССП Михаила Горбачева по аналогии со Всемирным женским днем 8 марта.

7 ноября также весьма памятный день для тех, кто вырос во времена СССР. Тогда 7 ноября отмечался праздник - День Великой Октябрьской социалистической революции, проводились парады и концерты. В 2005 году он получил название – День согласия и примирения, а затем исчез из числа государственных, пишет «Комсомольская правда».

На ноябрь приходится и День милиции (полиции). Этот профессиональный праздник отмечается 10 ноября. Именно этот день считается основанием в 1917 году рабочей милиции.

13 ноября профессиональный праздник у служащих войск радиационной, химической и биологической защиты, а 19 ноября – у представители ракетных войск и артиллерии.