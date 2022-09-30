День Веры, Надежды, Любви: дата, история и традиции праздника

Этот праздник отмечают даже далекие от церкви люди – 30 сентября принято поздравлять всех, кого зовут Вера, Надежда, Любовь или София. «Рамблер» рассказывает, как появился праздник и как его было принято отмечать.

Фото: Кадр из фильма "Гранатовый браслет" Кадр из фильма "Гранатовый браслет"

История праздника

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Все же праздничным этот день можно назвать весьма условно, и история его возникновения соответствующая. В православной церкви в этот день вспоминают мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. Они жили во втором веке нашей эры в Римской империи, когда христиане подвергались гонениям. София назвала своих детей в честь главных христианских добродетелей. Император Адриан II узнал о вдове, воспитывающей троих дочерей в христианской вере. Он приказал привести девочек к себе, чтобы заставить их принести жертву языческим богам. Но Вера, Надежда и Любовь, которым на тот момент было 12, 10 и 9 лет соответственно, не отступили от Христа даже под пытками. Все это происходило на глазах их матери, которая была не в силах остановить истязание собственных детей. Девочек похоронили, а София через три дня умерла на их могиле от горя. Позже мучениц причислили к лику святых и стали почитать в церкви.

Как отмечали этот день

В России имена Надежда, Вера, Любовь и София всегда пользовались особой популярностью, причем среди разных слоев населения. Этот праздник часто называли бабьими именинами, поскольку эти святые великомученицы считались покровительницами женщин. В этот день было принято поздравлять всех женщин, почти как сейчас это происходит восьмого марта. Еще одно название праздника – бабья выть. В данном случае это имя существительное, а в словаре Даля можно найти такие значения: «участь», «доля», «судьба», «рок».

Что было принято делать в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии

Этот праздник нельзя назвать веселым и разухабистым, его не отмечали широкими народными гуляниями, а скорее наоборот. Этот день старались провести тихо, в кругу семьи. Никаких пышных торжеств и долгих застолий. Также считалось, что если этот день женщина начнет с оплакивания своей горькой доли, то судьба будет к ней благосклонна, а ее семьи весь следующий год не коснутся проблемы и печали.

Что нельзя делать

В этот день было не принято играть свадьбы и венчаться в церкви, считалось, что брак, заключенный 30 сентября (17 сентября по старому стилю), будет не слишком счастливым.

Нельзя было обижать и ругать женщин. Вообще-то этого лучше не делать в любой день, но 30 сентября нужно оказывать женщине всяческие знаки внимания.

А вот женщинам в этот день можно было не работать, а заниматься, чем хочется, или вообще ничем не заниматься, а только отдыхать.

Что можно подарить

В православной традиции в этот день женщинам дарили иконы и ладанки, а именинницы в ответ угощали пирогами. Если вы хотите поздравить женщину, которая не считает себя воцерковленной, то подарить лучше что-то другое. Дарить нужно от души, если нет настроения и желания, вполне достаточно будет поздравить словами. Но если очень хочется сделать сюрприз, воспользуйтесь нашими идеями из списка: