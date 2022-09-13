Церковное новолетие: дата, история православного Нового года

Православная церковь 1 (14) сентября отмечает праздник — Новолетие, означающий наступление нового года, или нового лета, от сотворения мира. В этот день православные христиане молятся богу о том, чтобы он даровал свое благословение в наступающем году. «Рамблер» рассказывает об истории праздника, какого числа он отмечается и что значит для православных христиан.

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С чего все начиналось

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Первыми были древние римляне. Правители Римской империи раз несколько лет взимали с жителей налоги, этот период назывался индикт. В конце индикта граждане империи должны были приготовиться к сбору подати. Сумма налога каждый раз менялась и зависела от того, насколько урожайными были годы. Император Октавиан Август установил постоянную дату, с которой начинался отсчет нового индикта, — 23 сентября. Это был день его рождения. Иногда налоги собирали раз в 5 лет, иногда этот период увеличивался до 15 лет. В 462 году дату индикта перенесли на 1 сентября. А в 537 году уже император Юстиниан I привел все к единому знаменателю и окончательно установил даты нового года и сбора налогов — 1 сентября. До этого момента каждый город мог устанавливать собственную дату начала нового года. А позже слово индикт стало означать не только налоговый период, но и новый год или лето.

История празднования Новолетия у православных христиан

Юстиниановское новолетие — 1 сентября — стали отмечать в Восточной христианской церкви. В этот день верующие молились о том, чтобы бог даровал им благословение на весь следующий год. В VI веке во время церковной службы на Новолетие стали петь особые стихиры, тропари, кондаки, каноны, причем изменения коснулись и вечерни, и утрени, и литургии. Также неотъемлемой частью праздника стали особенные чтения — паремии, апостольские и евангельские чтения, которые читаются во время службы до сих пор.

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В 988 году Русь официально приняла православное христианство, с этого момента праздник Новолетия стал православным. При этом в летописях и других государственных документах летоисчисление начиналось с 1 марта и велось от сотворения мира, а с 1 сентября начинался православный календарь. Но в 7000 году от сотворения мира календари привели в соответствие, новый год начали отмечать 1 сентября, а летоисчисление стали вести от Рождества Христова. Так начался 1492 год.

Новые изменения узаконил царь Петр I. В 1700 году в России появился новый гражданский календарь, согласно которому Новый год наступал 1 января, но летоисчисление сохранилось от Рождества Христова. После утрени и литургии перестали служить торжественный молебен, в котором участвовали царь и патриарх, но в остальном церковная служба не изменилась, праздник Новолетия в православном календаре остался, а православные христиане в этот день все так же, молятся богу о том, чтобы он даровал им благословение на весь следующий год.

Переход на новый стиль

Юлианский календарь был назван в честь Юлия Цезаря, по указу которого устранили путаницу датах. По юлианскому календарю продолжительность года равнялась 365,25 суток. А в старом римском календаре было примерно 355 дней, и раз в несколько лет вводился дополнительный месяц мерцедоний. Отвечал за это понтифик — высший жрец — который нередко принимал решение, исходя из политических, а не астрономических соображений, а в результате весна начиналась не по календарю, а как получится. Юлианский календарь вступил в силу с 45 года до нашей эры, но реально начал работать с 4 года до нашей эры, поскольку до этого моменты жрецы считали високосным не каждый четвертый, а каждый третий год.

В России юлианский календарь действовал до 1918 года. Ленин подписал соответствующий указ 26 января, а с 14 февраля 1918 года Россия перешла на григорианский календарь. Таким образом, даты по юлианскому календарю стали считаться старым стилем, по григорианскому — новым стилем. В католических странах григорианский календарь начал действовать с 1582 года, когда его ввел римский папа Григорий XIII.

В тех странах, где григорианский календарь приняли не сразу, для событий начиная с 5 (15) октября 1582 года и вплоть до его введения часто указывают две даты — по старому стилю и в скобках по новому стилю. Так Новолетие сдвинулось с первого сентября по старому, юлианскому календарю на четырнадцатое сентября по новому, григорианскому календарю.

Что нельзя делать в Новолетие

Православная церковь 14 сентября вспоминает Симеона Столпника, в народе его называют Семен Летопроводец. В это время наступает настоящая осень, но на короткий срок устанавливается теплая погода — бабье лето. Второе название праздника Осенины. В этот день водили хороводы, провожали старое лето и ждали новое.

К 14 сентября нужно посеять всю рожь, после этого дня делать это запрещалось. С этого дня разрешалось мять и трепать пеньку, мыть лен.

В этот день нельзя было подметать дом, чтобы не вымести удачу, нельзя было выбрасывать еду, ее следовало отдавать нуждающимся или животным. Девушкам не разрешалось ходить в лес, иначе мог утащить леший. А в доме гасили весь огонь, кроме лампадного, после чего разжигали новый огонь.

Приметы на 14 сентября