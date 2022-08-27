Успение пресвятой богородицы 2022: дата, история и суть праздника

Один из величайших церковных праздников Успение Пресвятой Богородицы будет праздноваться церковью в воскресенье 28 августа 2022 года. Считается, что этот праздник завершает череду из двенадцати важнейших дней для православных верующих и христиан. Потому с этого двунадесятого праздника принято отсчитывать новый год для церкви. Также в этот день завершался Успенский пост.

Фото: Duccio di Buoninsegna Duccio di Buoninsegna

Издревле день Успения приходился на 15 августа по старому календарю, что в пересчете на новый выпадает на 28 августа. По важности и величию Успение Пресвятой Богородицы ставится на второе место после светлого дня Пасхи и по праву считается одним из самых светлых и любимых праздников всех христиан, а кто-то и вовсе считает его второй Пасхой.

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История Успения Пресвятой Богородицы

В писании сказано, что остатки своей земной жизни после распятия сына и бога своего на Голгофе, Дева Мария провела в доме одного из любимых учеников самого Христа – Иоанна Богослова, неподалеку от Елеонской горы. Богородица часто поднималась на Голгофу к тому месту, где была жестоко окончена земная жизнь Иисуса, и однажды именно там ей явился архангел Гавриил, который предупредил ее о скором прекращении и ее земной жизни. Однако, согласно писанию, архангел призвал Богородицу не страшиться скорой кончины и не бояться ничего, ведь ее ждет встреча с сыном Иисусом и вечная жизнь на небесах. «Сын Твой и Бог Наш приимет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время». В последствии слова архангела Гавриила претворились в действительность.

Успение в переводе с церковнославянского означает «сон». Именно 28 августа (15 августа по старому календарю) в Гефсимании была погребена Богородица, ложе которой по преданию окружали апостолы, ученики Иисуса Христа, которые чудом одновременно оказались в Иерусалиме к моменту ее Успения. Сам Иисус Христос явился на Успение Богородицы, на иконах он изображен стоящим над ложем Марии, держащим на руках младенца, олицетворяющего душу его матери, за которой он и явился. В свое время Дева Мария также держала на руках младенца, только тогда им был сам Иисус.

Среди учеников, стоявших у ложа Приснодевы не было только апостола Фомы, который появился у места ее погребения в пещере в Гефсиманском саду на три дня позже Успения. Скорбящий, он попросил апостолов отодвинуть камень, заграждающий вход в пещеру, где была погребена Божья Матерь. Ученики Христа решили пойти на встречу Фоме – открыть гроб и дать ему возможность приложиться в последний раз к Богородице и попрощаться с ней. Именно тогда и было обнаружено, что в гробнице нет тела Девы Марии, а осталась там лишь одна ее плащаница. В тот момент всем стало ясно, что Пресвятая Богородица воскресла по подобию своего сына Иисуса Христа и теперь ее душа и тело в потустороннем мире, где царит вечная жизнь. В тот же день вечером апостолам явилась сама Дева Мария и благословила их. Ученики Христа же попросили у Богородицы оберегать их с небес.

В память о тех событиях в Гефсимании (Иерусалиме), об Успении Пресвятой Богородицы был воздвигнут не один десяток храмов на протяжении тысяч лет. Одним из главных из них в нашей стране принято считать Успенский собор в Кремле.

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Как празднуется Успение Пресвятой Богородицы

Празднику Успения всегда предшествует двухнедельный Успенский пост, который является вторым по строгости после Великого поста. Сам христианский праздник относится к двунадесятым и завершает собой годовую череду церковных праздников, знаменуя тем самым новый годовой цикл в церкви.

Успение Пресвятой Богородицы является лишь одним из трех величайших праздников, посвященных Деве Марии и, собственно, запускает этот праздничный цикл. Каждый из дней, посвященных ее памяти, верующие называют «Пречистая».

Первая Пречистая празднуется 28 августа и именуется Успением Богородицы.

Вторая Пречистая празднуется 21 сентября и именуется Рождеством Богородицы.

Третья Пречистая празднуется 4 декабря и именуется Введением Богородицы во Храм.

Согласно древним традициям, в этот день принято идти в храм, чтобы освятить колоски и семена пшеницы от нового урожая. Как и по завершению Великого Поста – в Пасху – в праздник Успения Пресвятой Богородицы все накрывают богатый на угощения, красивый и праздничный стол. С 28 августа разрешается разговеться и устроить пышное празднество. Хлеб – обязательный продукт на праздничном столе. Однако слишком веселиться, так же, как и ругаться или сквернословить в этот день не рекомендовалось. Все запланированные свадьбы стоило перенести на октябрь – хорошей приметой считалось сыграть свадьбу после Покрова.

Работу в этот день стоило отменить, а вот закрывать заготовки еды из нового урожая на зиму – вполне допустимо, более того – это хорошая примета. Однако любая работа, даже домашняя и та, что связана с едой и рукоделием, если и могла выполняться в этот праздник, то только мужчинами. Женщины в этот день имели строгий запрет на любую работу, а рукоделие и вовсе считалось крайне опасным занятием для такого дня – уколоть палец иглой или спицей на Успение считалось очень страшным предзнаменованием.

Закат в этот день было принято встречать и провожать под радостные песни и гуляния – это связано с утвердившимся поверьем, что именно с Успения солнце начинает «засыпать» (позже вставать и раньше прятаться). Наши предки верили, что осень начинается именно с Успения Пресвятой Богородицы, потому 28 августа уже устраивали широкие проводы лету.

В народе закрепилось понятие «Бабье лето», которое, по мнению многих, начинается как раз после 28 августа и длится почти до середины сентября.