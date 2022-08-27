В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
38 минут назад

Успение пресвятой богородицы 2022: дата, история и суть праздника

Алиса Селезнёва

Один из величайших церковных праздников Успение Пресвятой Богородицы будет праздноваться церковью в воскресенье 28 августа 2022 года. Считается, что этот праздник завершает череду из двенадцати важнейших дней для православных верующих и христиан. Потому с этого двунадесятого праздника принято отсчитывать новый год для церкви. Также в этот день завершался Успенский пост.

Успение пресвятой богородицы 2022: дата, история и суть праздника
Фото: Duccio di BuoninsegnaDuccio di Buoninsegna

Издревле день Успения приходился на 15 августа по старому календарю, что в пересчете на новый выпадает на 28 августа. По важности и величию Успение Пресвятой Богородицы ставится на второе место после светлого дня Пасхи и по праву считается одним из самых светлых и любимых праздников всех христиан, а кто-то и вовсе считает его второй Пасхой.

Видео дня

История Успения Пресвятой Богородицы

В писании сказано, что остатки своей земной жизни после распятия сына и бога своего на Голгофе, Дева Мария провела в доме одного из любимых учеников самого Христа – Иоанна Богослова, неподалеку от Елеонской горы. Богородица часто поднималась на Голгофу к тому месту, где была жестоко окончена земная жизнь Иисуса, и однажды именно там ей явился архангел Гавриил, который предупредил ее о скором прекращении и ее земной жизни. Однако, согласно писанию, архангел призвал Богородицу не страшиться скорой кончины и не бояться ничего, ведь ее ждет встреча с сыном Иисусом и вечная жизнь на небесах. «Сын Твой и Бог Наш приимет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время». В последствии слова архангела Гавриила претворились в действительность.

Успение в переводе с церковнославянского означает «сон». Именно 28 августа (15 августа по старому календарю) в Гефсимании была погребена Богородица, ложе которой по преданию окружали апостолы, ученики Иисуса Христа, которые чудом одновременно оказались в Иерусалиме к моменту ее Успения. Сам Иисус Христос явился на Успение Богородицы, на иконах он изображен стоящим над ложем Марии, держащим на руках младенца, олицетворяющего душу его матери, за которой он и явился. В свое время Дева Мария также держала на руках младенца, только тогда им был сам Иисус.

Среди учеников, стоявших у ложа Приснодевы не было только апостола Фомы, который появился у места ее погребения в пещере в Гефсиманском саду на три дня позже Успения. Скорбящий, он попросил апостолов отодвинуть камень, заграждающий вход в пещеру, где была погребена Божья Матерь. Ученики Христа решили пойти на встречу Фоме – открыть гроб и дать ему возможность приложиться в последний раз к Богородице и попрощаться с ней. Именно тогда и было обнаружено, что в гробнице нет тела Девы Марии, а осталась там лишь одна ее плащаница. В тот момент всем стало ясно, что Пресвятая Богородица воскресла по подобию своего сына Иисуса Христа и теперь ее душа и тело в потустороннем мире, где царит вечная жизнь. В тот же день вечером апостолам явилась сама Дева Мария и благословила их. Ученики Христа же попросили у Богородицы оберегать их с небес.

В память о тех событиях в Гефсимании (Иерусалиме), об Успении Пресвятой Богородицы был воздвигнут не один десяток храмов на протяжении тысяч лет. Одним из главных из них в нашей стране принято считать Успенский собор в Кремле.

Skif-Kerch/commons.wikimedia.org

Как празднуется Успение Пресвятой Богородицы

Празднику Успения всегда предшествует двухнедельный Успенский пост, который является вторым по строгости после Великого поста. Сам христианский праздник относится к двунадесятым и завершает собой годовую череду церковных праздников, знаменуя тем самым новый годовой цикл в церкви.

Успение Пресвятой Богородицы является лишь одним из трех величайших праздников, посвященных Деве Марии и, собственно, запускает этот праздничный цикл. Каждый из дней, посвященных ее памяти, верующие называют «Пречистая».

  • Первая Пречистая празднуется 28 августа и именуется Успением Богородицы.
  • Вторая Пречистая празднуется 21 сентября и именуется Рождеством Богородицы.
  • Третья Пречистая празднуется 4 декабря и именуется Введением Богородицы во Храм.

Согласно древним традициям, в этот день принято идти в храм, чтобы освятить колоски и семена пшеницы от нового урожая. Как и по завершению Великого Поста – в Пасху – в праздник Успения Пресвятой Богородицы все накрывают богатый на угощения, красивый и праздничный стол. С 28 августа разрешается разговеться и устроить пышное празднество. Хлеб – обязательный продукт на праздничном столе. Однако слишком веселиться, так же, как и ругаться или сквернословить в этот день не рекомендовалось. Все запланированные свадьбы стоило перенести на октябрь – хорошей приметой считалось сыграть свадьбу после Покрова.

Работу в этот день стоило отменить, а вот закрывать заготовки еды из нового урожая на зиму – вполне допустимо, более того – это хорошая примета. Однако любая работа, даже домашняя и та, что связана с едой и рукоделием, если и могла выполняться в этот праздник, то только мужчинами. Женщины в этот день имели строгий запрет на любую работу, а рукоделие и вовсе считалось крайне опасным занятием для такого дня – уколоть палец иглой или спицей на Успение считалось очень страшным предзнаменованием.

Закат в этот день было принято встречать и провожать под радостные песни и гуляния – это связано с утвердившимся поверьем, что именно с Успения солнце начинает «засыпать» (позже вставать и раньше прятаться). Наши предки верили, что осень начинается именно с Успения Пресвятой Богородицы, потому 28 августа уже устраивали широкие проводы лету.

В народе закрепилось понятие «Бабье лето», которое, по мнению многих, начинается как раз после 28 августа и длится почти до середины сентября.

Незамужним девушкам в праздник Успения Приснодевы запрещалось заплетать волосы в косу или менять длину волос, отстригать их – это сулило вечное одиночество. Также плохой приметой считалось ходить в такой день разутым или в старой поношенной, порванной обуви – христиане верили, что земля в Успение пропитана слезами Богородицы, отчего становится такой горькой, что коснувшись ее голой ногой, можно навлечь на себя жуткие страдания и серьезные проблемы со здоровьем.

Праздники,ПРЕДОК,Иисус Христос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители