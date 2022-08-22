День Государственного флага: история праздника, что значат цвета, как отмечают

Ежегодно 22 августа в России отмечают День Государственного флага. Это праздник был установлен в 1994 году по указу занимавшего тогда пост президента Бориса Ельцина. В Москве и других городах страны проходят мероприятия, прироученные ко Дню флага.
День 22 августа был выбран для праздника неслучайно. Именно тогда, во время путча в 1991 году бело-сине-красный триколор был поднят над Белым домом, напоминают "Известия". Указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации» Ельцин подписал 20 августа 1994 года.
Бело-сине-красный флаг впервые был вывешен на российском корабле "Орел" в 1668 году во время царствования Алексея Михайловича. Спустя 25 лет, в 1693-м такое знамя стало личным штандартом Петра I. А в 1705 году Петр Великий распорядился поднимать триколор "на всяких торговых судах". Трехцветное знамя использовалось и на военных кораблях, пока в 1712-м для военного флота не был учрежден Андреевский флаг. Бело-сине-красный стяг стал применяться для коммерческих судов, а также для того, чтобы обозначить принадлежность территорий России, пишет ТАСС.
Однако в 1865 году цветами государственного флага Российской империи стали черный, золотой и белый. Такой указ выпустил Александр II. Черно-желто-белое знамя должны были использовать государственные учреждения, а бело-сине-красный триколор разрешалось вывешивать рядовым жителям.
В 1883 году царь Александр III вернул приоритет флага с белой, синей и красной полосами, однако формально черно-желто-белое знамя не отметили. В 1896-м на совещании в министерстве юстиции, собранном Николаем II, было окончательно решено считать флагом империи бело-сине-красное полотнище. Историк Наталья Зинович рассказала, что белый цвет символизировал свободу и независимость, синий — Богородицу, а красный — державность.
После революции, в 1918 году триколор был заменен на красное знамя Советской России.
После развала Союза, во время путча Верховный совет РСФСР принял постановление об официальном признании и использовании Национального флага. В ноябре 1991 года триколор был учрежден Съездом народных депутатов республики. После преобразования РСФСР в Российскую Федерацию такой флаг сохранили в качестве государственного.
Ельцин подписал указ "О Государственном флаге Российской Федерации" в декабре 1993 года. Согласно этому документу, лазоревый цвет, который ранее использовался для средней полосы, был заменен на синий, а алый, в который красили нижнюю часть — на красный. Соотношение сторон флага тоже было изменено — с 1:2 на 2:3.
Президент Владимир Путин 25 декабря 2000 года подписал конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации". В этом документе говорится, что государственное знамя представляет прямоугольник, состоящих из трех равновеликих полос, расположенных по горизонтали: верхней — белой, средней — синей и нижней — красной.
В День Государственного флага по всей России проходят праздничные мероприятия. Так, в Москве в 12:00 сотни человек развернут трехцветное полотнище площадью в тысячу квадратных метров перед на Поклонной горе. Вечером там же состоится концерт с участием Александра Ф. Скляра, групп "Чайф", Uma2rman, "Калинов мост", "Сурганова и оркестр" и других артистов.
В Санкт-Петербурге Дню Государственного флага в этом году посвящена выставка "Три цвета Родины", которая проходит с 20 августа по 10 сентября. Главный праздник состоится 22 августа на Исаакиевской площади. Вечером там начнется концерт, в котором примут участие в том числе солист Мариинского театра Василий Герелло, певец Сергей Рогожин и рок-музыкант Вадим Самойлов. По завершении концерта запланировано пиротехническое шоу, сообщает spbdnevnik.ru.