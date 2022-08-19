Яблочный Спас: что можно и что нельзя делать в этот день в 2022 году

Православные 19 августа отмечают праздник Преображение Господне, или Яблочный Спас. В этот день вспоминают евангельское событие, когда Иисус Христос явился апостолам преображенным — во всей своей божественной славе. Яблочным, или Вторым Спасом праздник называют в народе. В этот день в церквях освящают собранные верующими яблоки, пишет "Фома".

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Преображение Господне: история праздника

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Полное название праздника, который отмечается 19 августа — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Согласно Евангелиям, во время молитвы на горе Фавор, расположенной вблизи Назарета, апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели, как Христос преобразился: "и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет" (цитата из Евангелия от Матфея).

Почему Преображение отмечают именно 19 августа, точно не известно. Предположительно, в этот день в IV веке на горе Фавор была освящена часовня, построенная в честь праздника.

На Руси Преображение, которое приходится на время сбора урожая, получило название Яблочный Спас. Это связано с традициями, берущими начало в Израиле и Греции, где в это время собирают виноград: христиане несли гроздья в церкви для благословления. Восточные славяне за неимением винограда стали приносить в церковь собранные яблоки.

Церковные традиции

Перед Преображением в храмах проводится всенощное бдение (богослужение, которое продолжается от захода до рассвета), а в день праздника — литургия (во время нее совершается причастие). На праздничных службах читают каноны. Священнослужители одеты в белое — это символ света, исходившего от Христа на горе Фавор. Для верующих есть несколько молитв, которые полагается читать в день Преображения.

Славянские традиции

На Руси Яблочный Спас символизировал наступление осени. В этот день в церквях освящали принесенные туда верующими яблоки и другие плоды нового урожая. Считалось, что все эти фрукты можно есть только с наступлением праздника. Тот, кто полакомился ими раньше — согрешил.

Согласно поверью, умершим детям, родители которых не едят яблок до Второго Спаса, раздают подарки. Женщины, которые потеряли сыновей или дочерей, должны были утром отнести несколько яблок в церковь, освятить их и потом положить на могилки своих чад. Многие верующие клали освященные плоды на могилы всех своих родственников.

В деревнях девицы на выданье в день Преображения лакомились яблоками, думая о женихах. При этом полагалось говорить: "Что загадано — то надумано! Что надумано — то сбудется! Что сбудется — не минуется!"

В этот день запекали в печи яблоки, готовили пироги и блины с яблочной, грибной и ягодной начинкой.

В старину в Яблочный Спас также совершали ритуал освящения дома. Правда, такие обряды, связанные с язычеством, церковь не одобряет. Нужно разделить яблоко пополам, вырезать сердцевину, в одну половинку вставить зажженную свечу и обойти с нею жилище, читая молитвы с просьбами к Богу защитить семью от бед и даровать ей мир. После этого натекший от свечи воск надо переложить в другую половину яблока, соединить обе части плода, обвязать его веревкой, унести далеко от дома и закопать, пишет kp.ru.

Что полагается делать в Яблочный Спас

Освящать яблоки и есть их. Во время такой праздничной трапезы в старину устраивали гаданье: какой вкус у первого съеденного яблока — такое ждет будущее. Если оно кислое — значит, впереди испытания, если сладкое — будет радость и счастье.

Загадать желание. Это нужно было сделать перед тем, как вкусить первый фрукт. Если желание искреннее — значит, оно сбудется.

Угощать ближних. Полагалось раздавать угощение (в том числе, яблоки) не только своим родным и друзьям, но и малоимущим.

Накануне праздника нужно было прибраться в доме. Наводить чистоту во время Преображения уже не полагалось.

Немного смягчить пост. Яблочный Спас приходится на Успенский пост. По случаю праздника разрешается съесть рыбы и выпить немного красного вина.

Молиться и простить ближним обиды. Яблочный Спас — хорошее время для духовного преображения.

Что нельзя делать в Яблочный Спас