День знаний: дата, история праздника, традиции

День знаний отмечается в России ежегодно 1 сентября. Это государственный праздник, начало нового учебного года для школьников, студентов, учителей и преподавателей. Ниже будет рассказано об истории и традициях Дня знаний.

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История Дня знаний

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В дореволюционной России не было общей даты начала учебного года. Так, во времена Петра I некоторые школы открывались в конце августа, середине сентября, конце октября или даже в декабре.

В Советском Союзе вплоть до 1930-х годов тоже не было точной даты начала учебного года. Но в 1932 году в СССР решили отмечать в первый день осени антивоенный Международный юношеский день. В этот день школах стали проводить уроки мира.

Через три года, в 1935-м Центральный комитет Компартии сделал 1 сентября единой датой начала учебного года во всех школах страны. В 1939 году, когда началась Вторая мировая война, антимилитаристское значение этой даты усилилось.

День знаний в качестве государственного праздника был учрежден 15 июня 1984 года, после подписания соответствующего указа президиума Верховного совета СССР.

Традиции праздника

В России 1 сентября в школах ежегодно проводится торжественная линейка, однако обычных занятий нет. Дети и родители приходят в школу с цветами и дарят их учителям. С 2017-го ежегодно 1 сентября для школьников обязательно проводится открытый урок «Россия, устремленная в будущее».

В средних специальных и высших учебных заведениях 1 сентября линеек, как правило, не бывает. Для первокурсников в первый день осени проводится торжественное собрание, а студенты других курсов просто учатся.

Первые лица государства 1 сентября поздравляют учеников и учителей с праздником. Представители власти различных уровней в День знаний посещают различные учебные заведения.

Первое сентября — рабочий день. Если он выпадает на воскресенье, то праздник проводится 2 сентября.

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Какие изменения ждут школьников с 1 сентября 2022 года

С 2022-2023 учебного года каждую новую неделю в российских школах будут начинать с исполнения государственного гимна и поднятия флага РФ. Об этом ранее заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.