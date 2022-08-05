День пива: дата, история праздника, как отмечают в России и других странах

В мире существует много необычных праздников, посвященных самым разным вещам. Ежегодно в первую пятницу августа отмечается Международный день пива. В 2022 году он выпадает на 5 августа.

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История праздника

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Впервые день пива отметили в 2007 году в городе Санта-Круз, штат Калифорния, США. Идейным вдохновителем праздника стал мужчина по имени Джесси Авшаломов. С помощью праздника он хотел привлечь в свой бар больше посетителей.

Традиция начала разрастаться, и к 2012 году Международный день пива отмечали уже в 50 разных странах мира. Сейчас он проходит в государствах Южной и Северной Америки, а также в странах Азии и Африки. Исключение составляют только мусульманские государства, где употребление алкоголя запрещено.

Изначально у праздника была фиксированная дата – 5 августа. Однако дата выпадала на разные рабочие дни, поэтому было принято решение перенести торжество ближе к выходным. Теперь ежегодно день пива отмечают в первую пятницу последнего месяца лета.

Как отмечают праздник

В разных странах существуют свои традиции праздника, но объединяет их то, что каждый человек старается выпить столько пива, сколько сможет. Бары и пивоварни организовывают различное тематические вечеринки, чтобы привлечь больше посетителей. В США и странах Европы популярны игры, особенно «Пиво-понг» (Beer pong). В рамках игры участники встают по разные стороны стола для настольного и пытаются попасть шариком в стакан, стоящий на другом конце стола.

В одном из небольших городов Великобритании устраивают настоящее шоу-забег по барам. В его рамках нужно пробежать 8 километров, забежать в каждый из 14 баров и выпить там по одной кружке пива. И это еще не все. Участники бегут с колясками, где лежат игрушечные младенцы. Так, побеждает тот, что прибежит первым, выпьет все 14 кружек пива и не перевернет коляску.

Также стоит отметить, что в некоторых странах существуют отдельные «профессиональные» праздники производителей и любителей пенного хмельного напитка. Так, в Исландии он отмечается 1 марта. В России есть День пивовара, который празднуют во вторую субботу июня.

Международный день пива: интересные факты

У Международного дня пива существуют свои цели. Так, организаторы праздника считают, что должны: объединять друзей между собой, благодарить пивоваров и объединять нации.

Больше всего пива пьют в Чехии несмотря на то, что многие ошибочно считают немцев главными потребителями этого напитка. Проводилось много исследований, которые выдавали разные данные, но в большинстве случаев страной, где больше всего употребляют пиво, называли Чехию.

Самая дорогая бутылка пива в мире была продана за пять тысяч долларов. Она была произведена в начале XIX века на британской пивоварне AllSopp. Вероятнее всего, ее выкупил коллекционер, так как пиво внутри уже точно непригодно для употребления.

В 2013 году было зарегистрировано самое крепкое пиво в мире. Его сварили на немецкой пивоварне Brewmeister и назвали Snake Venom. Крепость пива составляет 67,5%. От него человек получает опьянение, сравнимое с 16 бутылками пива. Те, кто его пробовал, говорят, что сначала оно пьется, как обычно, а эффект опьянения наступает после одной бутылки.

Первый рецепт пива был найден на руинах, оставшихся от шумеров – народа, который жил в Южной Месопоттамии. Таким образом, существование пива датируется 9 тыс. до н. э.

Археологи выяснили, что рабы, которые строили пирамиды в Египте, ежедневно получали вместе с едой по четыре литра пива. Предполагается, что этот напиток заменял им воду, так как из Нила пить было небезопасно.