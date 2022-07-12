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1 час назад

Церковные праздники в июле: православный календарь

Мария Иванова

В июле отмечается более 90 православных праздников. Среди важнейших из них — Рождество Иоанна Предтечи, День Петра и Февронии, День явления иконы Богородицы в Казани, Обретение мощей Сергия Радонежского. Кроме того, во втором месяце лета отмечаются, в частности, такие праздники, как День памяти Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула; День памяти патриарха Московского и всея Руси святителя Иова; День архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского. Ниже можно узнать более подробно, какие есть православные церковные праздники в июле.

Церковные праздники в июле: православный календарь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Православный календарь на июль 2022 года

  • С 1 по 11 июля продолжается Петров (Апостольский) пост (начался 20 июня.
Видео дня

1 июля:

  • День мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула;
  • День преподобного Леонтия, канонарха Печерского.

2 июля:

  • День апостола Иуды, брата Господня;
  • День патриарха Московского и всея Руси святителя Иова;
  • День архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича);
  • День преподобного Паисия Великого.

3 июля:

  • День священномученика Мефодия, епископа Патарского;
  • День благоверного князя Глеба Владимирского;
  • Перенесение мощей архиепископа Казанского святителя Гурия.

4 июля:

  • День мученика Иулиана Тарсийского;
  • Обретение мощей преподобного Максима Грека;
  • День епископа Иконийского священномученика Терентия.

5 июля:

  • День епископа Самосатского священномученика Евсевия.

6 июля:

  • Собор Владимирских святых;
  • День Владимирской иконы Божией Матери;
  • День мученицы Агриппины Римляныни;
  • День праведного отрока Артемия Веркольского;
  • Второе перенесение мощей архиепископа Казанского и Свияжского святителя Германа.

7 июля:

  • Рождество Иоанна Предтечи;
  • День праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских;
  • День преподобного Антония Дымского.

8 июля:

  • День благоверных князей Петра и Февронии, муромских чудотворцев.

9 июля:

  • День архиепископа Суздальского святителя Дионисия;
  • Обретение мощей костромского чудотворца преподобного Тихона Луховского.

10 июля:

  • День преподобного Сампсона Странноприимца;
  • Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского.
РИА Новости

11 июля:

  • День почитания иконы Божией Матери «Троеручица»;
  • Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна;
  • День преподобного Ксенофонта Робейского;
  • День преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.

12 июля:

  • День святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

13 июля:

  • Собор славных и всехвальных 12 апостолов;
  • Прославление епископа Иркутского святителя Софрония.

14 июля:

  • День бессребреников мучеников Космы и Дамиана.

15 июля:

  • Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне;
  • День митрополита Киевского и всея Руси святителя Фотия.

16 июля:

  • Перенесение мощей митрополита Московского и всея Руси святителя Филиппа;
  • День епископа Рязанского святителя Василия;
  • День преподобных Анатолиев Печерских;
  • День мученика Иакинфа Римского;
  • День благоверных князей Василия и Константина Ярославских;
  • День преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских;
  • День блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского;
  • День преподобного Никодима Кожеезерского.

17 июля:

  • День страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Марии, Татианы и Анастасии;
  • День преподобного Андрея Рублева;
  • День благоверного князя Андрея Боголюбского;
  • Обретение мощей преподобного Евфимия, суздальского чудотворца;
  • День святителя Андрея Критского;
  • День преподобной Марфы Антиохийской.

18 июля:

  • День преподобного Афанасия, игумена Афонского;
  • Обретение честных мощей преподобного Сергия Радонежского;
  • День преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары.

19 июля:

  • Собор Радонежских святых;
  • День преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского.

20 июля:

  • День преподобной Евфросинии, великой княгини Московской;
  • День мученицы Кириакии (Неделы) Никомидийской;
  • День преподобного Фомы Малеина;
  • День преподобного Акакия Синайского.

21 июля:

  • Явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани;
  • День мученика Прокопия;
  • День праведного Прокопия, Христа ради юродивого, устюжского чудотворца.

22 июля:

  • Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;
  • Святителя Феодора, епископа Едесского;
  • Священномученика Кирилла, епископа Гортинского.

23 июля:

  • Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве;
  • День начальника всех русских монахов преподобного Антония Киево-Печерского;
  • День преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах;
  • День мучеников 45-ти в Никополе Армянском.

24 июля:

  • День равноапостольной Ольги, великой княгини Российской;
  • Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной.

25 июля:

  • День почитания иконы Божией Матери "Троеручица";
  • День преподобного Михаила Малеина;
  • День преподобного Арсения Новгородского;
  • День мучеников Прокла и Илария;
  • День мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в Киеве.
  • День преподобномученика Симона Воломского.

26 июля:

  • Собор Архангела Гавриила;
  • День преподобного Стефана Савваита.

27 июля:

  • День апостола от 70-ти Акилы;
  • День преподобного Стефана Махрищского;
  • День преподобного Никодима Святогорца.

28 июля:

  • День равноапостольного великого князя Владимира;
  • День мученика Кирика и мученицы Иулитты.

29 июля:

  • День епископа Пидахфойского священномученика Афиногена и 10 учеников его.

30 июля:

  • День преподобного Леонида Устьнедумского;
  • День великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской;
  • День преподобного Иринарха Соловецкого.

31 июля:

  • День преподобного Иоанна Многострадального, Печерского;
  • День преподобных Памвы, затворника Печерского и Памвы пустынника, Нитрийского;
  • День мученика Иакинфа Амастридского;
  • День мученика Емилиана Доростольского.
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