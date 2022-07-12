Церковные праздники в июле: православный календарь

В июле отмечается более 90 православных праздников. Среди важнейших из них — Рождество Иоанна Предтечи, День Петра и Февронии, День явления иконы Богородицы в Казани, Обретение мощей Сергия Радонежского. Кроме того, во втором месяце лета отмечаются, в частности, такие праздники, как День памяти Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула; День памяти патриарха Московского и всея Руси святителя Иова; День архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского. Ниже можно узнать более подробно, какие есть православные церковные праздники в июле.