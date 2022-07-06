Владимирская икона Божией матери: праздник, история, как помогает

Владимирская икона Божией матери — одна из самых почитаемых чудотворных икон Русской православной церкви. Это также самое раннее изображение Богородицы из сохранившихся. День Владимирской иконы Божией матери отмечается трижды в году — 3 июня, 6 июля и 8 сентября. Он связан с историческими событиями, произошедшими в эти даты, как считается, благодаря помощи Пресвятой Девы.

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В тексте рассказывается, что это за празднование, какова история иконы, где она сейчас находится и в чем помогает.

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История Владимирской иконы Божией матери

По преданию, автором Владимирской иконы Божией матери был евангелист Лука, живший в I веке нашей эры. В V столетии лик якобы был перевезен из Иерусалима в Константинополь, а в 1130 году икону доставили на Русь в качестве подарка киевскому князю Мстиславу Владимировичу. Сначала святыня находилась в Богородичном монастыре Вышгорода, а затем была перевезена во Владимир. Когда в этом городе в 1158-1160 годах был построен Успенский собор, князь Андрей Боголюбский распорядился перенести лик Богородицы туда, и он стал главной иконой храма. Поэтому икона и называется Владимирской.

Позже образ Богородицы попал в Рязань, но потом был возвращен обратно во Владимир. А в 1395 году во время нашествия Тамерлана икону перевезли в Москву для защиты города от завоевателей. В настоящее время местонахождением Владимирской иконы Божией матери является храм Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее.

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Какие чудеса связаны с иконой

В «Сказании о чудесах Владимирской иконы Божией матери», написанном во второй половине XII века, проводится идея о том, что Пресвятая Дева покровительствует Владимиро-Суздальской земле и всей Руси. Позже икона стала главной русской святыней. У этого лика венчались на царство государи.

Как уже говорилось выше, празднование в честь Владимирской иконы Божией матери связано с тремя чудесами:

Избавление Москвы от крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году. День Владимирской иконы Божией матери, относящийся к этому событию, отмечается 3 июня.

Избавление Москвы от ордынского хана Ахмата в 1480 году. День Владимирской иконы Божией матери, связанный с этим чудом, празднуется 6 июля.

Избавление Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году. (День Владимирской иконы Божией матери — 8 сентября).

Все эти праздники отмечаются в 2022 году, как и во все предыдущие годы.

Согласно преданиям, во всех трех случаях Богородица защитила русский народ, и враг отступил. В 1395 году, когда жители Москвы молились иконе о спасении от захватчиков, Тамерлан увидел в своем шатре страшный сон: невиданной красоты женщина в лучах света велела ему покинуть Русь, после чего окружавшие ее воины устремились на азиатского вождя. Проснувшись, Тамерлан приказал своему войску отступить, пишет «Русская семерка».

В 1480 году встреча русского войска с Ордой прошла бескровно. Это событие вошло в историю как Стояние на Угре. Русские воины держали перед собой Владимирскую икону, которая помогла им обратить в бегство захватчиков под предводительством хана Ахмата, напоминает телеканал «360».

В 1521 году казанский хан Махмет-Гирей дошел до Москвы и уже начал поджоги на ее окраинах, но неожиданно отступил. Считается, что это чудо тоже произошло благодаря Владимирской иконе.

РИА Новости

В чем помогает икона

В каждый из трех дней памяти Владимирской иконы православные могут молиться Богородице — как в церкви, так и дома. У Пресвятой Девы можно просить об избавлении от недуга, здоровье детей, безопасности и благополучии, душевном спокойствии, о прощении за грехи и обиды, нанесенные другим людям. Придя в храм, можно ставить свечи за здравие и за упокой, пишет kp.ru.

Существует молитва Владимирской иконе Божией матери. Она начинается со слов:

«О Всемилостивая Госпоже Богородице, Небесная Царице, Всемощная Заступнице, непостыдное наше Упование! Благодаряще Тя о всех великих благодеяниих».

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