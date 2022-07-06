В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

Владимирская икона Божией матери: праздник, история, как помогает

Мария Иванова

Владимирская икона Божией матери — одна из самых почитаемых чудотворных икон Русской православной церкви. Это также самое раннее изображение Богородицы из сохранившихся. День Владимирской иконы Божией матери отмечается трижды в году — 3 июня, 6 июля и 8 сентября. Он связан с историческими событиями, произошедшими в эти даты, как считается, благодаря помощи Пресвятой Девы.

Владимирская икона Божией матери: праздник, история, как помогает
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В тексте рассказывается, что это за празднование, какова история иконы, где она сейчас находится и в чем помогает.

Видео дня

История Владимирской иконы Божией матери

По преданию, автором Владимирской иконы Божией матери был евангелист Лука, живший в I веке нашей эры. В V столетии лик якобы был перевезен из Иерусалима в Константинополь, а в 1130 году икону доставили на Русь в качестве подарка киевскому князю Мстиславу Владимировичу. Сначала святыня находилась в Богородичном монастыре Вышгорода, а затем была перевезена во Владимир. Когда в этом городе в 1158-1160 годах был построен Успенский собор, князь Андрей Боголюбский распорядился перенести лик Богородицы туда, и он стал главной иконой храма. Поэтому икона и называется Владимирской.

Позже образ Богородицы попал в Рязань, но потом был возвращен обратно во Владимир. А в 1395 году во время нашествия Тамерлана икону перевезли в Москву для защиты города от завоевателей. В настоящее время местонахождением Владимирской иконы Божией матери является храм Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее.

Wikipedia Commons

Какие чудеса связаны с иконой

В «Сказании о чудесах Владимирской иконы Божией матери», написанном во второй половине XII века, проводится идея о том, что Пресвятая Дева покровительствует Владимиро-Суздальской земле и всей Руси. Позже икона стала главной русской святыней. У этого лика венчались на царство государи.

Как уже говорилось выше, празднование в честь Владимирской иконы Божией матери связано с тремя чудесами:

  • Избавление Москвы от крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году. День Владимирской иконы Божией матери, относящийся к этому событию, отмечается 3 июня.
  • Избавление Москвы от ордынского хана Ахмата в 1480 году. День Владимирской иконы Божией матери, связанный с этим чудом, празднуется 6 июля.
  • Избавление Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году. (День Владимирской иконы Божией матери — 8 сентября).

Все эти праздники отмечаются в 2022 году, как и во все предыдущие годы.

Согласно преданиям, во всех трех случаях Богородица защитила русский народ, и враг отступил. В 1395 году, когда жители Москвы молились иконе о спасении от захватчиков, Тамерлан увидел в своем шатре страшный сон: невиданной красоты женщина в лучах света велела ему покинуть Русь, после чего окружавшие ее воины устремились на азиатского вождя. Проснувшись, Тамерлан приказал своему войску отступить, пишет «Русская семерка».

В 1480 году встреча русского войска с Ордой прошла бескровно. Это событие вошло в историю как Стояние на Угре. Русские воины держали перед собой Владимирскую икону, которая помогла им обратить в бегство захватчиков под предводительством хана Ахмата, напоминает телеканал «360».

В 1521 году казанский хан Махмет-Гирей дошел до Москвы и уже начал поджоги на ее окраинах, но неожиданно отступил. Считается, что это чудо тоже произошло благодаря Владимирской иконе.

РИА Новости

В чем помогает икона

В каждый из трех дней памяти Владимирской иконы православные могут молиться Богородице — как в церкви, так и дома. У Пресвятой Девы можно просить об избавлении от недуга, здоровье детей, безопасности и благополучии, душевном спокойствии, о прощении за грехи и обиды, нанесенные другим людям. Придя в храм, можно ставить свечи за здравие и за упокой, пишет kp.ru.

Существует молитва Владимирской иконе Божией матери. Она начинается со слов:

«О Всемилостивая Госпоже Богородице, Небесная Царице, Всемощная Заступнице, непостыдное наше Упование! Благодаряще Тя о всех великих благодеяниих».

Другие традиции

В Дни Владимирской иконы нет строгого поста, но верующим следует исключить из меню жирную пищу. Различные хлопоты и тяжелую работу нужно отложить. В эти дни нельзя сквернословить, ссориться обижать родных и близких, решать финансовые вопросы. День Владимирской иконы Божией матери полагается провести в молитвах и благодарных чувствах к Пресвятой Деве.

Праздники,Андрей Боголюбский,РПЦ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители