Курбан-байрам 2022: какого числа, история и традиции праздника

В мусульманском календаре указано огромное количество важных дат. Одним из таких событий является Курбан-байрам – это праздник окончания хаджа (ежегодного паломничества в Мекку) через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан. «Рамблер» расскажет, что означает этот день в жизни мусульман и как провести его правильно

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Арабское название праздника Ид аль-Адха, переводится как «праздник жертвы», но в русском языке закрепилось название курбан-Байрам. Обычно курбаном называют то, что приближает человека к Богу. Ритуальное жертвоприношение животного и есть то самое духовное обращение к Богу.

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Какого числа отмечают Курбан-байрам

В России праздник Курбан-байрам один день – 9 июля 2022 года. Правда, дата эта не статична и отличается в зависимости от страны и года.

Дело в том, что мусульманский календарь состоит из 12 лунных месяцев и содержит около 354 дней, что на 10 или 11 дней меньше солнечного года. По этой причине дни мусульманских религиозных праздников каждый год сдвигаются.

История праздника Курбан-байрам

В течение полутора месяцев до наступления Курбан-байрама у мусульман принято совершать хадж — паломничество к святым местам в Мекке. Этот путь полон лишений, поэтому он помогает человеку отречься от мрачных мыслей и очистить душу. Курбан-байрам выступает апогеем паломничества, то есть это праздник милосердия, доброты и любви.

Само название праздника отсылает к истории о пророке Ибрагиме и отмечается в его честь. События его жизни описаны в 37 суре Корана. Во сне к Ибрагиму явился ангел Джабраил и сказал, что ему необходимо принести в жертву сына Исмаила, так как это велел Аллах. Ибрагим не мог перечить, потому подготовился к обряду и отправился в долину Мина, к месту расположения Мекки.

Сын последовал за отцом, повинуясь воле родителя и Всевышнего. Но во время жертвоприношения явился ангел Джабраил и дал пророку Ибрагиму барана, который спас сына. Таким образом, за преданность и душевную чистоту Ибрагима Аллах даровал Исмаилу жизнь.

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Суть Курбан-байрама

Как можно понять из истории, ключевая часть Курбан-байрама — жертвоприношение. После праздничной молитвы верующие закалывают барана, корову или верблюда, вспоминая о подвиге пророка Ибрагима.

У обряда при этом есть строгие правила. Если в жертву приносят верблюда, ему должно быть пять лет. Крупный рогатый скот (корова, буйвол) должен быть двухгодовалым, а овцы — годовалыми. У животных не должно быть болезней. Верблюда можно заколоть за семерых человек, но если есть возможность, лучше принести в жертву семь овец — по овце на верующего.

Закалывая животное, нельзя проявлять агрессию. Наоборот, к нему надо относиться с жалостью. Мучать животное запрещено, оно не должно видеть ножа и других животных. Только в этом случае Аллах смилуется над человеком.

Традиции: что нужно делать в Курбан-байрам

Главное – не спать ночью. Мусульманские праздники приходят в ночь, поэтому для этого нужно встретить праздник в полночь.

Совершить намаз и помолиться Аллаху. Это можно сделать дома, но лучше сходить в мечеть ночью и ранним утром. Обязательно прочитать молитвы.

День нужно провести с родными и близкими, поздравить всех мусульман с праздником. Можно сделать это со словами «Ид мубарак!», что означает «Благословен праздник!». Это считается обязательным условием, так как праздник имеет значение для всех.

Если есть возможность, можно купить символический подарок членам семьи и друзьям.

Помыться, надеть чистую одежду, подстричь волосы и ногти. Все эти традиции являются обязательными для совершения омовения, важного этапа встречи Курбан-байрама.

Важная часть Курбан-байрама – это жертвоприношение. Обычно мусульмане закалывают для этого верблюда, барана или корову.

Накрыть богатый стол. Хозяйки всех домов должны приготовить самые вкусные блюда на стол.

Так как праздник важен для всех мусульман, важно пригласить к себе друзей и знакомых.

Помочь нуждающимся. Для этого можно дать милостыню нищим и бездомным в виде еды, одежды или денег.

Быть искренним и терпимым. Любой мусульманский праздник нужно отмечать от чистой души, поэтому ни в коем случае нельзя допускать ссор.

Важной особенностью праздника является отсутствие алкоголя, несмотря на масштаб праздника, спиртное остается под запретом.

Так как Курбан-байрам отмечается во всю силу, ни в коем случае нельзя ограничивать себя в еде. Можно сказать, что в эту ночь пост запрещен.

В этот день важно понимать, чему посвящен этот великий праздник и не забывать об этом.

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Где отмечают Курбан-байрам в России

Курбан-байрам в России считается официальным праздничным днем в республиках Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан и в Чеченской Республике.