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1 час назад

Курбан-байрам 2022: какого числа, история и традиции праздника

Мария Иванова

В мусульманском календаре указано огромное количество важных дат. Одним из таких событий является Курбан-байрам – это праздник окончания хаджа (ежегодного паломничества в Мекку) через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан. «Рамблер» расскажет, что означает этот день в жизни мусульман и как провести его правильно

Курбан-байрам 2022: какого числа, история и традиции праздника
Фото: unsplashunsplash

Арабское название праздника Ид аль-Адха, переводится как «праздник жертвы», но в русском языке закрепилось название курбан-Байрам. Обычно курбаном называют то, что приближает человека к Богу. Ритуальное жертвоприношение животного и есть то самое духовное обращение к Богу.

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Какого числа отмечают Курбан-байрам

В России праздник Курбан-байрам один день – 9 июля 2022 года. Правда, дата эта не статична и отличается в зависимости от страны и года.

Дело в том, что мусульманский календарь состоит из 12 лунных месяцев и содержит около 354 дней, что на 10 или 11 дней меньше солнечного года. По этой причине дни мусульманских религиозных праздников каждый год сдвигаются.

История праздника Курбан-байрам

В течение полутора месяцев до наступления Курбан-байрама у мусульман принято совершать хадж — паломничество к святым местам в Мекке. Этот путь полон лишений, поэтому он помогает человеку отречься от мрачных мыслей и очистить душу. Курбан-байрам выступает апогеем паломничества, то есть это праздник милосердия, доброты и любви.

Само название праздника отсылает к истории о пророке Ибрагиме и отмечается в его честь. События его жизни описаны в 37 суре Корана. Во сне к Ибрагиму явился ангел Джабраил и сказал, что ему необходимо принести в жертву сына Исмаила, так как это велел Аллах. Ибрагим не мог перечить, потому подготовился к обряду и отправился в долину Мина, к месту расположения Мекки.

Сын последовал за отцом, повинуясь воле родителя и Всевышнего. Но во время жертвоприношения явился ангел Джабраил и дал пророку Ибрагиму барана, который спас сына. Таким образом, за преданность и душевную чистоту Ибрагима Аллах даровал Исмаилу жизнь.

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Суть Курбан-байрама

Как можно понять из истории, ключевая часть Курбан-байрама — жертвоприношение. После праздничной молитвы верующие закалывают барана, корову или верблюда, вспоминая о подвиге пророка Ибрагима.

У обряда при этом есть строгие правила. Если в жертву приносят верблюда, ему должно быть пять лет. Крупный рогатый скот (корова, буйвол) должен быть двухгодовалым, а овцы — годовалыми. У животных не должно быть болезней. Верблюда можно заколоть за семерых человек, но если есть возможность, лучше принести в жертву семь овец — по овце на верующего.

Закалывая животное, нельзя проявлять агрессию. Наоборот, к нему надо относиться с жалостью. Мучать животное запрещено, оно не должно видеть ножа и других животных. Только в этом случае Аллах смилуется над человеком.

Традиции: что нужно делать в Курбан-байрам

  • Главное – не спать ночью. Мусульманские праздники приходят в ночь, поэтому для этого нужно встретить праздник в полночь.
  • Совершить намаз и помолиться Аллаху. Это можно сделать дома, но лучше сходить в мечеть ночью и ранним утром. Обязательно прочитать молитвы.
  • День нужно провести с родными и близкими, поздравить всех мусульман с праздником. Можно сделать это со словами «Ид мубарак!», что означает «Благословен праздник!». Это считается обязательным условием, так как праздник имеет значение для всех.
  • Если есть возможность, можно купить символический подарок членам семьи и друзьям.
  • Помыться, надеть чистую одежду, подстричь волосы и ногти. Все эти традиции являются обязательными для совершения омовения, важного этапа встречи Курбан-байрама.
  • Важная часть Курбан-байрама – это жертвоприношение. Обычно мусульмане закалывают для этого верблюда, барана или корову.
  • Накрыть богатый стол. Хозяйки всех домов должны приготовить самые вкусные блюда на стол.
  • Так как праздник важен для всех мусульман, важно пригласить к себе друзей и знакомых.
  • Помочь нуждающимся. Для этого можно дать милостыню нищим и бездомным в виде еды, одежды или денег.
  • Быть искренним и терпимым. Любой мусульманский праздник нужно отмечать от чистой души, поэтому ни в коем случае нельзя допускать ссор.
  • Важной особенностью праздника является отсутствие алкоголя, несмотря на масштаб праздника, спиртное остается под запретом.
  • Так как Курбан-байрам отмечается во всю силу, ни в коем случае нельзя ограничивать себя в еде. Можно сказать, что в эту ночь пост запрещен.
  • В этот день важно понимать, чему посвящен этот великий праздник и не забывать об этом.
unsplash

Где отмечают Курбан-байрам в России

Курбан-байрам в России считается официальным праздничным днем в республиках Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан и в Чеченской Республике.

В этом году в Курбан-байрам пройдет открытие главной святыни Москвы — Соборной мечети на проспекте Мира. После реконструкции мечеть обрела шесть этажей и увеличилась в 20 раз.

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