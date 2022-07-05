Курбан-байрам 2022: какого числа, история и традиции праздника

В мусульманском календаре указано огромное количество важных дат. Одним из таких событий является Курбан-байрам – это праздник окончания хаджа (ежегодного паломничества в Мекку) через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан. «Рамблер» расскажет, что означает этот день в жизни мусульман и как провести его правильно
Арабское название праздника Ид аль-Адха, переводится как «праздник жертвы», но в русском языке закрепилось название курбан-Байрам. Обычно курбаном называют то, что приближает человека к Богу. Ритуальное жертвоприношение животного и есть то самое духовное обращение к Богу.
В России праздник Курбан-байрам один день – 9 июля 2022 года. Правда, дата эта не статична и отличается в зависимости от страны и года.
Дело в том, что мусульманский календарь состоит из 12 лунных месяцев и содержит около 354 дней, что на 10 или 11 дней меньше солнечного года. По этой причине дни мусульманских религиозных праздников каждый год сдвигаются.
В течение полутора месяцев до наступления Курбан-байрама у мусульман принято совершать хадж — паломничество к святым местам в Мекке. Этот путь полон лишений, поэтому он помогает человеку отречься от мрачных мыслей и очистить душу. Курбан-байрам выступает апогеем паломничества, то есть это праздник милосердия, доброты и любви.
Само название праздника отсылает к истории о пророке Ибрагиме и отмечается в его честь. События его жизни описаны в 37 суре Корана. Во сне к Ибрагиму явился ангел Джабраил и сказал, что ему необходимо принести в жертву сына Исмаила, так как это велел Аллах. Ибрагим не мог перечить, потому подготовился к обряду и отправился в долину Мина, к месту расположения Мекки.
Сын последовал за отцом, повинуясь воле родителя и Всевышнего. Но во время жертвоприношения явился ангел Джабраил и дал пророку Ибрагиму барана, который спас сына. Таким образом, за преданность и душевную чистоту Ибрагима Аллах даровал Исмаилу жизнь.
Как можно понять из истории, ключевая часть Курбан-байрама — жертвоприношение. После праздничной молитвы верующие закалывают барана, корову или верблюда, вспоминая о подвиге пророка Ибрагима.
У обряда при этом есть строгие правила. Если в жертву приносят верблюда, ему должно быть пять лет. Крупный рогатый скот (корова, буйвол) должен быть двухгодовалым, а овцы — годовалыми. У животных не должно быть болезней. Верблюда можно заколоть за семерых человек, но если есть возможность, лучше принести в жертву семь овец — по овце на верующего.
Закалывая животное, нельзя проявлять агрессию. Наоборот, к нему надо относиться с жалостью. Мучать животное запрещено, оно не должно видеть ножа и других животных. Только в этом случае Аллах смилуется над человеком.
Курбан-байрам в России считается официальным праздничным днем в республиках Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан и в Чеченской Республике.
В этом году в Курбан-байрам пройдет открытие главной святыни Москвы — Соборной мечети на проспекте Мира. После реконструкции мечеть обрела шесть этажей и увеличилась в 20 раз.