Иван Купала в 2022: дата, приметы, суть и история праздника

«Прародителем» праздника Ивана Купалы является древний языческий праздник – день летнего солнцестояния. Наши предки делили год на две части - летнюю и зимнюю, теплую и холодную или светлую и темную. Однако если зимние праздники трансформировались в общеизвестные всем народам Рождество, Новый год и другие, то летней точкой нового отсчета стал Иванов день, а появился он после установления православного календаря.

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Какого числа отмечается праздник Ивана Купалы

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День Ивана Купалы издавна отмечался 24 июня (по старому стилю), однако после перехода на календарь нового стиля, праздник выпадет на 7 июля. В этот же день после крещения Руси начали чтить память и отмечать Рождество Иоанна Крестителя - именно он крестил Иисуса Христа.

Почему Иван «Купала»

Достоверной информации на этот счет нет, но есть предположения. Так как одной из основных традиций в день Ивана Купалы считается купание в воде, вероятно, название берет свои корни из этого слова. Но есть также версия, что корень «KUP» происходит от индоевропейского и означает «кипеть», «вскипать». Отсюда, кстати, возможно, и пришла вторая основная традиция Иванова дня - разжигать костры. Таким образом, главными атрибутами праздника считаются вода и огонь – эти традиция сохраняются уже очень многие годы. В народе «Купала» понимается по-разному – это и яркое летнее солнце, огонь, водоем, место для празднования Ивана Купалы. У древних русичей существовало божество с именем Купало, которое отвечало за летнее плодородие. Уже после крещения Руси к имени «Купало» прибавился и «Иван» – в честь Иоанна Крестителя. Как мы видим, этом празднике переплетены как языческие, так и христианские верования и традиции.

История праздника

В народном творчестве не раз поднималась тема Купалы, написано много картин, песен и стихотворений. Существует легенда, что жили на земле Купала и Кострома - родные брат и сестра. Однажды Кострома обронила с головы венок, который позже Купала нашел в реке и вернул девушке. Любовь между молодыми людьми привела их к свадьбе. И лишь в день торжества родители невесты поняли, что женихом их дочери стал их же сын, потерянный много лет назад. Убитые горем от таких новостей, возлюбленные в тот же день бросились в реку, где Кострома превратилась в русалку, а Купала погиб. Русалку в то время называли мавкой (персонаж славянской мифологии), отсюда и название цветка «Иван-да-Мавка» (позже трансформировалось в «Иван-да-Марья»). А появился этот цветок, как гласит легенда, благодаря сплетению тел ушедших влюбленных, о котором так просила богов русалка.

Из этой истории возникают и объяснения многих традиций праздника.

Основные традиции и обычаи на Ивана Купалу

Растения

Предки верили в то, что волшебство этого дня начинается с самой ночи. В ночь на Ивана Купалу (то есть с 6 на 7 июля) все стремились умыться росой с растений – считалось, что в это время она обладает магическими свойствами и умывание ею подарит коже молодость и красоту, а организму здоровье на весь будущий год.

Любой знахарь и лекарь в эту ночь непременно отправлялся собирать целебные коренья и травы, да так, чтобы их запаса хватило на весь будущий год. Это происходило по той причине, что они были убеждены в исцеляющей любые недуги силе растений, которая в эту ночь достигала своего пика. Многие даже были уверены, что именно ночь на Ивана Купалу – та единственная ночь в году, когда цветет папоротник. Согласно поверьям, ближе к полуночи на широких листьях этого растения начинает набухать почка, которая тянется все выше и выше, а ровно в полночь, с наступлением Иванова дня, почку изнутри прорывает огненно-красный цветок, который строго запрещено срывать человеку. Однако тому, кто увидит его своими глазами, суждено быть счастливым всю свою жизнь. Помимо этого, считалось, что цветок папоротника указывает на место, где спрятан клад.

Что касается цветка «Иван-да-Марья», его наделяли в такой день особенной магической силой – следовало засушить цветки и разложить их по углам своего дома, тогда он будет защищен от грабителей. Поверье гласит, что таким образом сами брат и сестра, Купала и Кострома, будто бы будут перешептываться друг с другом, когда хозяина не будет дома, потому любой вор, позарившийся на ваше имущество, услышав голоса, подумает, что дом не пустует, и не станет вас грабить.

РИА Новости

Купания и забавы

В этот день большинство считало верным устраивать массовые купания. Одной из забав даже было обливать каждого встречного грязной водой, чтобы тот непременно бежал к водоему - смыть с себя грязь. Таким образом ты вроде как делал добро человеку, ведь предки верили - чем чаще на Ивана Купала окунешься в воду, тем счастливее и здоровее будешь.

Однако были и такие народы, которые считали, что в этот день празднует свой праздник злой дух самого водяного, потому ночью заходить в воду опасались.

Незамужние девушки в эту ночь непременно плели венки из трав и цветов, чтобы отправить их в плавание по реке – это являлось своеобразным гаданием – если венок утонул, это означало, что суженый разлюбил тебя или пока и вовсе не предвидится встреча с ним. А если венок уплыл далеко-далеко по реке, то тут трактовки расходились в разных регионах – либо владелицу венка ждет долгая жизнь в абсолютном здравии, либо скорое и счастливое замужество.

К подобным обязательным обычаям Иванова дня относятся и прыжки через костер. С самой ночи разводились высокие большие костры, через которые нужно было прыгать. Соревнования друг между другом устраивали и в этом вопросе – кто удачнее и выше перепрыгнет через огонь, того ждет самый счастливый год.

Если ребенок не мог справиться с каким-то недугом, мать брала его кофточку и несла бросить в костер – существовало поверье, что таким образом любая болезнь улетучится вместе с дымом от огня, а дитя непременно излечится от хвори.

На месте, где проводились праздничные мероприятия и устраивались забавы, принято было устанавливать над одним из костров шест с расположенным на нем колесом - когда оно загоралось, то внешне начинало представлять собой символ солнца.

На Ивана Купала люди устраивали массовые гуляния, и, помимо купаний и прыжков через костер, водили хороводы, взявшись за руки, плели венки, устраивали разного рода подвижные соревнования, бегали наперегонки, играли в «горелки», танцевали вокруг костров и устраивали шумные веселые игры.

РИА Новости