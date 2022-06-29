День семьи, любви и верности: суть, дата и история праздника

День семьи, любви и верности традиционно отмечается 8 июля. В 2022 году этот праздник стал общегосударственным. Изменится ли что-либо в связи с новым указом президента?

День семьи, любви и верности: история праздника

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В минувший вторник, 28 июня, Владимир Путин подписал указ, согласно которому День семьи, любви и верности стал официальным праздником. Цель его учреждения также упомянута в документе – сохранение традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Указ вступает в силу со дня подписания, текст документа можно найти на портале правовой информации.

Назвать этот праздник совсем молодым нельзя. Еще в 90-е годы в Муроме восстановили давнюю традицию почитания святых Петра и Февронии, к которым обращались в случае проблем в семье и личной жизни. А уже в начале нулевых день города решили объединить с днем семейных ценностей.

Напомним, Годом семьи стал 2008 год. Именно тогда жители Мурома предложили сделать локальный праздник общегосударственным. Идея была одобрена в Государственной думе и Совете Федерации, а также получила поддержку Межрелигиозного совета России. И 26 марта 2008 года на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике учредили Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья. За организацию празднования взялся Фонд социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.

Прошло уже 14 лет, и кажется, что популярность праздника только растет с каждым годом. Ежегодно по всей стране 8 июля проводятся самые разные тематические мероприятия и концерты. В день памяти Петра и Февронии вручают медали «За любовь и верность» парам, которые прожили в браке не менее четверти века, известные «крепостью семейных устоев».

Святые Петр и Феврония: почему на Руси почитали их

История любви святых Петра и Февронии Муромских описана в древнерусской повести XVI века. А началась она с болезни.

Муромский князь Петр заболел проказой. Его тело покрылось язвами и струпьями, избавиться от которых он не мог. Но однажды ночью князю приснился вещий сон: мол, живет в деревне Ласково (Рязанской губернии) дочь крестьянина-пчеловода Феврония. Она и сможет помочь ему поправить здоровье.

Петр нашел девушку. Феврония согласилась помочь Петру, но взяла обещание жениться на ней. Князь сгоряча согласился, но слово не сдержал. И болезнь вернулась. Петр обратился за помощью к крестьянке еще раз. Феврония вылечила князя и стала княгиней.

Вот только муромские бояре не приняли княгиню-простолюдинку. Тогда Петр решил отречься от власти, чтобы не разлучаться с любимой женой. Пара ушла в добровольное изгнание, отплыв из Мурома по Оке на лодке.

Центр Владимирской губернии погрузился в смуту. В борьбе за власть стала литься кровь. Но бояре опомнились и позвали князя Петра обратно. Он вернулся на престол, а Феврония со временем стала любимицей народа. Княжеская семья жила долго и счастливо, посвятив себя служению богу, людям и друг другу.

Однако в пожилом возрасте неразлучные Петр и Феврония решили принять постриг. Они разъехались в разные монастыри. При постриге Петр стал Давидом, а Феврония – Ефросинией. Проводя часы и дни в молитве, чета просила у Бога, казалось бы, невозможное – умереть в один день. Но так и произошло.

Петр и Феврония скончались 8 июля (по старому стилю – 25 июня) 1228 года. Однако их завещание – похоронить вместе – решили нарушить. Несмотря на то, что тела находились в разных монастырях, на следующий день они оказались вместе чудесным образом. Их останки похоронены в соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Муроме.

К лику святых чету причислили в 1547 году. Мощи Петра и Февронии теперь покоятся в женском монастыре Мурома.

Будет ли День семьи, любви и верности выходным?

В указе президента не отмечено, должен ли быть День семьи, любви и верности выходным. Кстати, в этом году он отмечается в пятницу. Вероятнее всего, праздник и не будет выходным днем. И вот почему.

Предложение сделать День семьи, любви и верности официальным выходным появилось еще в 2015 году. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями» заявила, что еще один нерабочий день негативно скажется на экономике страны: